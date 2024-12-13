Yarım Asırlık İnşaat Devi İflas Bayrağını Çekti! Kazanmadığı Devlet Hastanesi İhalesi Yoktu

Temmuz ayında konkordato başvurusunda bulunan şirket, yaşadığı mali sıkıntıların derin etkisiyle projelerini sürdürmeye çalışırken, mahkeme tarafından 1 yıllık kesin mühlet kararı aldı.

1 YILLIK KESİN MÜHLET VERİLDİ

İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Temmuz ayında Gökyol İnşaat’a 3 aylık geçici mühlet tanımıştı. 5 Aralık 2024 itibarıyla alınan 1 yıllık kesin mühlet kararı, şirketin borçlarını yeniden yapılandırmasına ve haciz işlemlerine karşı korunmasına olanak sağladı.

7 DEVLET HASTANESİ PROJESİNİ YÜRÜTÜYOR

Türkiye’nin 52 yıllık inşaat devi olarak tanınan Gökyol İnşaat, özellikle devlet hastane ihalelerinde önemli bir konumdaydı. Şirket, şu anda devlet tarafından ihale edilmiş 7 büyük hastane projesini devam ettiriyor.

Bu projelerden bazıları şu şekilde:

-Çanakkale Çan 75 Yataklı Devlet Hastanesi

-Bartın 600 Yataklı Devlet Hastanesi

-Kapaklı 100 Yataklı Devlet Hastanesi

-Çayırova 200 Yataklı Devlet Hastanesi

-Artvin 20 Ünit ADSM+TSM+112 ASHİ Yapım İşi

-Alanya 200 Yataklı Devlet Hastanesi

-Yakakent 50 Yataklı Devlet Hastanesi

EKONOMİK KRİZ SEKTÖRÜ SARSTI

2024 yılı itibarıyla Türkiye’de birçok sektörde konkordato başvurularında ciddi bir artış yaşanırken, Gökyol İnşaat’ın bu süreçteki durumu, sektörün genel ekonomik zorluklarını da ortaya koydu.