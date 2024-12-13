Gram Altın 2025’te Ne Olur? İslam Memiş Asıl Rekoru Açıkladı: ‘Sürpriz Değil’ Diyerek Rakamı Verdi

Altın fiyatları 2024 yılında yükselişini sürdürerek önceki rekorları geride bıraktı ve dünya çapındaki yatırımcıların dikkatini çekti. Yılın ilk yarısındaki hızlı yükselişinin ardından altın, 26 Eylül 2024'te ons başına 2.685,49 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesinde işlem gördü. 2024'ün 4. çeyreğinde altın, 2016'nın başından bu yana en büyük çeyreklik kazancını elde etti. 2023 ve 2024 yıllarındaki güçlü yükseliş performansı, altının Orta Doğu ve Doğu Avrupa'daki kalıcı enflasyonist baskılara ve artan jeopolitik gerginliklere karşı dayanıklılığını göstererek, kıymetli metalin güvenli liman varlığı olarak rolünü vurguladı.

ONS ALTINDA BUGÜN

Altın fiyatları, karışık ABD verilerinin yatırımcıları dün kar realizasyonu teşvik etmesinin ardından bugün toparlanmaya çalışıyor. Altının ons fiyatı ABD toptan eşya enflasyonunun Kasım ayında beklenmedik bir şekilde hızlandığını ve işsizlik maaşı başvurularının geçen hafta iki ayın en yüksek seviyesine çıktığını gösteren verileri ardından dün yüzde 1,4 düştü ve bu sabah da 2.680 doların altını test etti. Sarı metal bu sabah 2.679,07 dolara kadar geri çekilmenin ardından düne göre yüzde 0,26 artışla 2686,75 dolara toparlandı.

GRAM ALTIN, ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Bu sabah Kapalıçarşı serbest piyasada 22 ayar gram altın fiyatları yükselişte. Altının gram fiyatı şu sıralar 3087 TL’den değerleniyor. Çeyrek altın fiyatları ise 5.196 TL’den, Cumhuriyet altını da 20.988 TL’den ekranlara yansıyor.

YILIN SONUNDA PİYASAYA SÜRPRİZ YOK!

Şimdi yatırımcılar, Fed'in gelecek hafta yapacağı toplantıda 2025'in başlarında politika gevşemesine ara verme yönünde bir işaret ortaya koyup koymayacağına odaklanmış durumdalar. ABD’de açıklanan son enflasyon verileri 18 Aralık’taki Fed faiz kararı öncesinde 25 baz puanlık indirim olasılığını güçlendirdi. Bu kapsamda ekonomistler faiz indirim olasılığını yüzde 98 olarak görüyor. Eğer bu beklenti gerçekleşirse Fed, 2024 yılını toplamda 100 baz puanlık faiz indirimi ile kapatmış olacak.

EN BÜYÜK BELİRSİZLİK TRUMP

Ekonomistler ayrıca faiz indiriminin ardından piyasa dikkatini 2025 yılındaki faiz patikasına çevirecek. Fed Başkanı Jerome Powell’ın yakın zamanda, ‘Faiz indirimlerinde acele edilmesini gerektiren bir durum görmüyoruz’ şeklindeki ifadeleri piyasaları 2025 yılı için hazırlayan bir mesaj olarak görülürken, analistler Fed’in 2025 yılında en azından ilk çeyrekte ihtiyatlı bir duruş sergileyeceği görüşünde birleşiyor. Bunun en önemli nedenlerinden biri ise ABD yeni Başkanı Donald Trump’ın korumacı politikalarının ekonomiye etkisinin henüz netleşmemiş olması.

İSLAM MEMİŞ’TEN 2025 ALTIN GRAM FİYAT TAHMİNİ

Peki 2025’te altın fiyatları ne olacak? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş konuya ilişkin yaptığı değerlendirmesinde ons altın tarafında yeniden geri çekilmeler görülebileceğini kaydederek gram altın fiyatları için de rakam verdi.

“Gram altın yeniden dolar/TL kurundan destek alarak yükselişlerine devam edebilir’ diyen uzman isim, altın fiyatlarında asıl rekorun 2025 yılında olacağını kaydetti. Memiş, “Özellikle 2025 yılında 3000 dolar seviyesinde ons altın, 4500 TL seviyesinde gram altın sürpriz değildir” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi