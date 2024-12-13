Dolar ve Euroda Yükseliş Tam Gaz!

Haftanın son iş günü de döviz kurunda yukarı yönlü hareket devam ediyor. İstanbul serbest piyasada dolar 34,9490 liradan, euro ise 36,6110 liradan satılıyor.

Dolar ve Euroda Yükseliş Tam Gaz!

Uzun süredir Türk Lirası'nın değer kaybetmesiyle beraber küresel piyasalarda da dengelerin değişmesiyle döviz kuru devamlı hareketlilik gösteriyor. 13 Aralık 2024 Cuma günü de dolar ve euroda yükseliş ivmesi sürüyor.

Dolar ve Euroda Yükseliş Tam Gaz! - Resim : 1

İstanbul serbest piyasada 34,9470 liradan alınan dolar, 34,9490 liradan satılıyor. 36,6090 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 36,6110 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 34,8710 lira, euronun satış fiyatı ise 36,7120 lira olmuştu.

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Kaynak: AA

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