Vali Osman Bilgin'e Rüşvet Soruşturması! 98 Milyonluk Mal Varlığını Açıklayamıyor

Kırklareli'nde 2023 yılının haziran ayında yaşanan sel felaketine yönelik hazırlanan bilirkişi raporunda kusurlu bulunan dönemin valisi Osman Bilgin ile ilgili önemli gelişmeler yaşandı. T24 yazarı Tolga Şardan, Osman Bilgin'in 98 milyon liralık mal varlığını açıklayamadığını vurgulayarak, Sisli Vadi dosyası çerçevesinde İçişleri Bakanlığı’nın Bilgin hakkında soruşturma izni verdiğini yazdı.

Şardan, soruşturma iznini İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın onayladığını belirterek, Bilgin'in kaçak tesisleri görmezden gelerek 6 vatandaşın sel felaketinde yaşamını yitirmesine göz yumduğunun raporda yer aldığını aktardı.

'RÜŞVET KARŞILIĞI KAÇAK YAPIYA GÖZ YUMDU'

Şardan'ın aktardığına göre; İçişleri müfettişlerinin araştırdığı bir iddia ise "Eski Kırklareli Valisi Osman Bilgin tarafından Kırklareli ili Demirköy ilçesi Avcılar Köyü’ndeki Sisli Vadi adlı tesisin faaliyetine devam etmesine ve yeni kaçak yapıların inşasına menfaat karşılığında, rüşvet almak suretiyle göz yumulduğu” iddiası" oldu.

İlk soruşturma izni sonrası Vali Bilgin hakkında "rüşvet alma" iddiasına yönelik yeni bir soruşturma açılarak Bilgin'in ve yakınlarının mal varlığının incelenmesine başlandı. Bakanlık müfettişleri, yedi ay boyunca çalışarak "mal bildiriminde bulunmamak" ve "haksız mal edinmek" suçlamalarına ilişkin Bilgin’den birkaç kez ifade aldı.

MAL BİLDİRİMİNDE BULUNMADI

Müfettişler, bilirkişiler, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nden Osman Bilgin'in mal varlığıyla ilgili bilgi alıp rapor hazırladı. Hazırlanan raporda, Vali Bilgin'in eşinin 2018’de sattığı 2017 model Audi A6 marka lüks aracın satışından gelen 380 bin lirayı, kendisine ait olan ve 2022 tarihinde aldığı, üç ay sonra sattığı aracının alımını ve satışını mal bildirimine bildirmediği bilgisi yer aldı. Öte yandan mal bildiriminde bulunmamak için Bilgin’in bazı kuyumcu firmalarıyla da para alışverişinin bulunduğu ortaya çıkarıldı.

Bilirkişi raporunda; "Bilgin’in banka hesabına Aralık 2021’de Üzer Kuyumculuk adına altın bozdurma karşılığında yatırılan 311 bin 200 liranın, Karadeniz Kuyumculuk adına yine altın bozma karşılığında 12 Eylül 2023’de dört ayrı işlemde aktarılan 2 milyon 840 bin lira, yine aynı firma tarafından bu kez 13 Eylül 2023’te iki ayrı işlemle gönderilen toplam 385 bin liranın yanında S.A. tarafından banka hesabına yatırılan Ocak 2024’teki 6 milyon 700 bin lira ve Şubat 2024’teki 191 bin 250 liranın, H.G. tarafından banka hesabına gönderilen 1 Eylül 2022’de, 2 Eylül 2022’de ve 22 Eylül 2022’de üç ayrı işlemde 200 biner liradan toplam 600 bin liranın mal bildirimine işlenmediği ortaya konuldu" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: T24