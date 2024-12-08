Doğu Perinçek'e 'Suriye' Soruşturması: Gerekçe 'Esad'ı Övmek'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Doğu Perinçek hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. Soruşturmaya gerekçe olarak, Perinçek'in canlı yayında kullandığı "Suriye ülkesinde faaliyet gösteren Özgür Suriye Ordusunu terörist olarak nitelediği ve Beşar Esed rejimini övücü sözleri" gösterildi.

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Doğu Perinçek'e 'Suriye' Soruşturması: Gerekçe 'Esad'ı Övmek'

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek hakkında, canlı yayında Beşar Esad ile ilgili kullandığı sözler nedeniyle soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasında "Vatan Partisi Genel başkanı Doğu Perinçek hakkında 7/12/2024 tarihinde Tv100 isimli medya organında canlı yayın sırasında yapmış olduğu ve Devletimizin genel milli güvenlik politikasına aykırı şekilde, Suriye ülkesinde faaliyet gösteren Özgür Suriye Ordusunu terörist olarak nitelediği ve Beşar Esed rejimini övücü sözleri nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturmaya başlanmıştır" denildi.

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