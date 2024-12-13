Bütçe Görüşmelerinde 'TOGG' Tartışması! 'Yerli Milli Deyip Mercedes’e, Audi’ye Biniyorlar'

Bütçe görüşmelerinin yapıldığı TBMM Genel Kurulu’nda bir "TOGG" tepkisi geldi. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, bakanları işaret ederek “Yerli milli deyip Mercedes’e, Audi’ye biniyorlar” dedi.

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TBMM Genel Kurulu’nda yerli üretim otomobil TOGG ile ilgili bir tartışma yaşandı. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, dün gece Sanayi Bakanlığı bütçesi görüşmeleri sırasında, Bakan Mehmet Fatih Kaçır’a neden eski bakan Mustafa Varank gibi TOGG ile gelmediğini sordu.

'TOGG İLE ÖVÜNÜP MERCEDES'E BİNİYORLAR'

Bakanların “Yerli ve milliyiz” diyerek TOGG ile övünerek, Mercedes’e Audi’ye bindiğini söyleyen Ağbaba şöyle konuştu:

“Sayın Başkan, ben Sanayi Bakanımızı kutluyorum, TOGG'la övündü. Mustafa Varank burada mı bilmiyorum, geçen yıl Mustafa Varank buraya TOGG'la gelmişti, tebrik ediyorum.
Ancak Plan ve Bütçe görüşmelerine Sayın Sanayi Bakanı Mercedes'le geldi, TOGG'a binemedi.

Bütçe Görüşmelerinde 'TOGG' Tartışması! 'Yerli Milli Deyip Mercedes’e, Audi’ye Biniyorlar' - Resim : 1

TOGG'A BİNEN 3 BAKAN VAR

TOGG’a binen sadece 3 bakan var. Enerji Bakanı, Aile Bakanı ve Ulaştırma Bakanı. Bu bakanlar yerli ve millİler, yerli ve milliler. Diyanet İşleri Başkanı bile Audi A8'e biniyor, TOGG'a binmiyor. Sizi kınıyorum, kınıyorum.”

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Kaynak: Haber Merkezi

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