AKP’li Belediyeye İcra Şoku: Başkanın TOGG Marka Makam Aracına Haciz Konuldu

AKP’li Akçakale Belediyesi, önceki dönemden kalma borçlar nedeniyle icralık oldu. Belediye Başkanı Abdulhakim Ayhan’ın makam aracı olarak kullandığı TOGG’a haciz konuldu. Başkan Ayhan, yaptığı açıklamada iddiaları reddetti.

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AKP’li Belediyeye İcra Şoku: Başkanın TOGG Marka Makam Aracına Haciz Konuldu

Urfa'nın Akçakale ilçesinde önceki belediye başkanı Mehmet Yalçınkaya döneminden kalan alacakları tahsil edemeyen bir firma, alacakları için haciz işlemi başlattı.

Bu süreçte, Akçakale Belediye Başkanı AKP'li Abdulhakim Ayhan’ın 63 AIG 257 plakalı Togg marka makam aracına haciz konulduğu iddia edildi. İcra işleminin ardından, araç belediyenin garajına çekildi.

AKP’li Belediyeye İcra Şoku: Başkanın TOGG Marka Makam Aracına Haciz Konuldu - Resim : 1

BELEDİYE BAŞKANI İDDİALARI REDDETTİ

Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Ayhan, söz konusu aracın belediyeye tahsis edilmiş bir Zabıta Müdürlüğü aracı olduğunu söyledi. Başkan Ayhan, aracın makam aracı olmadığını belirterek “Haciz işlemi söz konusu değildir. Bahsi geçen borçlar, geçmiş dönemlerden kalan borçlardır ve icra başlatan firmanın fatura düzenleme şekli hakkında incelemelerimiz devam etmektedir. Ayrıca, bu tür asılsız iddiaları yayanlar hakkında yasal işlem başlatacağımızı belirtmek isterim” ifadelerini kullandı.

Ayhan, geçmiş dönem borçlarını halkla şeffaf bir şekilde paylaştıklarını ve tasarruf tedbirleriyle borçları azaltmaya çabaladıklarını da sözlerine ekledi. "Akçakale’yi daha ileriye taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

AKP’li Belediyeye İcra Şoku: Başkanın TOGG Marka Makam Aracına Haciz Konuldu - Resim : 2

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Kaynak: Gazete Duvar

Etiketler
icra Togg AKP Akçakale
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