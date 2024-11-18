Wanda Nara'ya İcra Şoku! Türkiye'de Mahkemelik Oldu

Galatasaray'ın Arjantinli yıldız golcüsü Mauro Icardi, boşanma aşamasında olduğu eşi Wanda Nara cephesinde sular durulmuyor. Bu kez de Wanda Nara ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İddiaya göre Wanda Nara, İstanbul’da yaşadığı dönemde Levent’te ikamet ettiği evinin düzenli temizliğini yapan firmanın ücretini ödemeden Türkiye'den ayrıldı.

Gazete Duvar'dan Ferhat Yaşar'ın haberine göre, temizlik hizmetini veren firma Wanda Nara'ya ulaşamayınca mahkemeye başvurdu ve 800 liralık alacağını gerekçe göstererek icra takibi başlattı. İstanbul Anadolu Adliyesi’nde başlatılan icra takibinde, açıklama kısmına “temizlik hizmet alacağı” yazıldı. Faizin de işletileceği icrada, Nara'nın toplam borcu 938 lira olarak hesaplandı.

Kaynak: Gazete Duvar