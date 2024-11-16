Kardeşinden Sert Paylaşım: Mauro Icardi ve Wanda Nara Boşandı mı?

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, Wanda Nara ile olaylı bir boşanma süreci yaşıyor. Icardi'nin kardeşi Guido Icardi, Wanda Nara için sert bir paylaşım yaptı.

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Kardeşinden Sert Paylaşım: Mauro Icardi ve Wanda Nara Boşandı mı?

Galatasaray'ın Arjantinli yıldız golcüsü Mauro Icardi, boşanma aşamasında olduğu eşi Wanda Nara arasında yaşananlar gündemden düşmüyor. Mauro Icardi ile sorunlu bir şekilde ayrılan ve gündemden düşmeyen Wanda Nara için dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Mauro Icardi'nin kardeşi Guido Icardi, Arjantinli yıldızın eski eşiyle ilgili çarpıcı bir yorum yaptı.

Kardeşinden Sert Paylaşım: Mauro Icardi ve Wanda Nara Boşandı mı? - Resim : 1

'ARTIK BAŞKASININ SORUNU'

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Guido Icardi, "Bugün kutlama günü. Sonunda iğrenç insan ailemden uzaklaştı. Artık başkasının sorunu." ifadelerini kullandı.

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