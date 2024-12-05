İYİ Parti lideri Dervişoğlu, Asgari Ücret Görüşmeleri Kapsamında TİSK'i Ziyaret Etti

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, asgari ücret görüşmeleri kapsamında TİSK’e ziyaret gerçekleştirdi. Dervişoğlu, ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada asgari ücrete ilişkin; “Biz 28 bin lirada ısrarlıyız” şeklinde konuştu.

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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nu (TİSK) ziyaret etti. Dervişoğlu’na ziyarette İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz ve Genel Başkan Yardımcıları Erhan Usta, İmren Nilay Tüfekci ve Alper Akdoğan eşlik etti.

İYİ Parti lideri Dervişoğlu, Asgari Ücret Görüşmeleri Kapsamında TİSK'i Ziyaret Etti - Resim : 1

Dervişoğlu, görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. Dervişoğlu, TİSK görüşmelerinin nasıl geçtiği ve asgari ücret beklentilerine ilişkin soru üzerine “Bizim görüşmelerimiz olumlu geçti. Görüşme yaptığım yerlerde bir makulde buluşma arzusunun olduğunu ve bu sürecin karşılıklı görüş alışverişi içinde sürdürüleceğini gözlemledim” dedi.

İYİ Parti lideri Dervişoğlu, Asgari Ücret Görüşmeleri Kapsamında TİSK'i Ziyaret Etti - Resim : 2

“EN AZ 28 BİN LİRA”

Dervişoğlu, ‘Sizin teklifinize yaklaşabildi mi” sorusu üzerine de “Oran konuşmadık ama biz 28 bin lirada ısrarlıyız. En az 28 bin lirada. Çünkü beklentiye ancak o şekilde karşılık bulabiliriz. 28 bin lira bile beklentiyi karşılamaz. Ama yüksek asgari ücret işveren açısından başka, işçi açısından başka değerlendirilen bir kavram” dedi.

İYİ Parti lideri Dervişoğlu, Asgari Ücret Görüşmeleri Kapsamında TİSK'i Ziyaret Etti - Resim : 3

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, bugün TİSK’in ardından Türk-İş ve Hak-İş ile de görüşme gerçekleştirecek.

Dervişoğlu, DİSK’in Genel Merkezi İstanbul’da olduğu için bugün ziyaret edemeyeceğini ifade etti.

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Kaynak: ANKA

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