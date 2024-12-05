Sürücü Kurslarına Yüzde 40'a Yakın Zam Geliyor

Yeni yıla sayılı günler kala, ehliyet almak isteyenler için kritik bir uyarı Karadeniz Sürücü Kursları Dernek Başkanı Hasan Guda'dan geldi. Sürücü kursları ve ehliyet harçlarına gelecek zamlarla ilgili açıklamalarda bulunan Guda, vatandaşları özellikle zam öncesi kayıt konusunda yanlış bilgilendirme yapan kurslar konusunda dikkatli olmaya çağırdı.

Hasan Guda 2025’in başlangıcıyla birlikte sürücü kursu ücretlerinde yüzde 40 oranında bir artış beklediklerini ifade ederek, şu an B sınıfı ehliyet için 15 bin TL olan kurs ücretinin yılbaşından sonra 20 bin TL'ye çıkacağını öngördüklerini belirtti. “Sadece kurs ücretleri değil, harç fiyatları da ciddi oranda artacak. 2025’te ehliyet almak isteyenler, 2024’e göre yüzde 44 daha fazla harç ücreti ödeyecekler. Bu nedenle vatandaşlarımızın bilinçli hareket etmeleri çok önemli” dedi.

'ARALIK AYINDA KAYDOLUP OCAK AYINDA HARÇ ÖDEMESİ YAPACAKSINIZ'

Bazı sürücü kurslarının vatandaşları yanıltıcı ifadelerle kayıt yaptırmaya teşvik ettiğini vurgulayan Guda, bu konuda bir örnek vererek durumun ne denli önemli olduğunu şu sözlerle açıkladı:

“Bazı arkadaşlar, ‘2025 zamlarından etkilenmeden ehliyet alın’ gibi sözlerle insanları kandırıyorlar. Ancak şunu bilmek gerekiyor: Aralık 2024’te kursa kayıt yaptıranların sınavı Ocak 2025’te yapılacak. Yani harç ücretleri yeni yıl tarifesine göre ödenecek. Kurs ücretinde belki eski tarifeden faydalanılabilir ama toplam maliyet artacak. Bu da insanları yanıltmak anlamına geliyor.”

KAYIT İÇİN SON FIRSAT: 10 ARALIK'TA YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Ehliyet almak isteyenlerin dikkat etmesi gereken bir başka önemli detay ise kayıt tarihleri. Hasan Guda, yeni kayıt döneminin 10 Aralık’ta başlayacağını ve bu tarihten itibaren kayıt yaptıran herkesin 2025 tarifesine göre harç ödeyeceğini söyledi. Ancak kurs ücretlerinden zamdan etkilenmeden faydalanmak isteyenler için 1 Ocak 2025’e kadar bir fırsat penceresi olduğunu belirtti. “1 Ocak’tan sonra B sınıfı ehliyet kurs ücreti 20 bin TL olacak. Diğer ehliyet sınıflarında da benzer şekilde %40’lık bir zam bekleniyor. Vatandaşlarımız bu tarihler arasında kararlarını vermeli” diye konuştu.

'BİLGİ EDİNİN, DOĞRU KARARLAR VERİN'

Hasan Guda’nın açıklamalarında en çok dikkat çeken nokta ise vatandaşların doğru bilgilendirilmesi gerektiği oldu. Guda “Kurslara zam gelmeden kayıt yaptırmanın avantajları olsa da, ehliyet masraflarının yalnızca kurs ücretiyle sınırlı olmadığını unutmayın. Yanlış yönlendirmelere kanmayın, detaylı bilgi edinerek hareket edin” diyerek sürücü adaylarını uyardı.

Ehliyet almak için hazırlık yapanlar yeni yılın zamlarından etkilenmemek adına harekete geçerken, göz önünde bulundurulması gereken detayların ve zamlı tarifelerin vatandaşları düşündürdüğü bir gerçek.

Kaynak: İHA