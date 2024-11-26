B Sınıfı Ehliyeti Olanlar Dikkat, Yeni Dönem Başlıyor! İçişleri Bakanlığı Uyardı
İçişleri Bakanlığı, eski tip ehliyetlerin yenilenmesi için son tarih olarak belirlenen sürenin uzatılmasının ardından ehliyet alım ve yenileme süreçlerini etkileyen yeni bir düzenleme duyurdu. AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta’nın açıklamalarına göre, sürücü sağlık raporları artık aile hekimliklerinde ücretli olarak temin edilecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Geçtiğimiz hafta açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, nüfus müdürlüklerindeki yoğunluğu gerekçe göstererek eski tip ehliyetlerin son yenileme tarihinin 31 Temmuz 2025’e ertelendiğini duyurdu. Bu gelişme, milyonlarca ehliyet sahibini rahatlatsa da kısa süre sonra gündeme gelen yeni düzenleme, tartışmaları beraberinde getirdi.
SAĞLIK RAPORLARINDA ÜCRET DÖNEMİ BAŞLIYOR
Ehliyet alımı ve yenileme işlemleri için zorunlu olan sürücü sağlık raporları, bugüne kadar aile hekimliklerinden ücretsiz olarak alınabiliyordu. Ancak yeni düzenlemeyle birlikte bu hizmet artık ücret karşılığında verilecek.
Meclis'e sunulan düzenleme hakkında bilgi veren Leyla Şahin Usta, şu ifadeleri kullandı:
"Aile hekimlerimizin verdiği bazı raporların ücretli hale getirilmesiyle, bu hizmetlerin hekim bütçelerine katkı sağlamasını hedefliyoruz. Ayrıca, sevk almadan ikinci veya üçüncü basamak sağlık hizmetlerine başvuran vatandaşlardan katkı payı alınacak. Ancak aile hekiminden sevk alınarak gidildiğinde, bu katkı payı yüzde 50 oranında indirilecek."
VATANDAŞLARDAN TEPKİ
Yeni düzenleme, 33 milyondan fazla ehliyet sahibini ilgilendirirken, özellikle sağlık raporlarının ücretli hale getirilmesi vatandaşlar arasında tepkiyle karşılandı. Ücretsiz sağlık hizmetlerinden yararlanan pek çok kişi, bu kararın mali yük oluşturacağını ifade ediyor.
YENİ DÖNEMLE NELER DEĞİŞECEK?
Ehliyet Yenileme Süresi: Eski tip ehliyetler için yenileme süresi 31 Temmuz 2025’e kadar uzatıldı.
Sağlık Raporları Ücretli: Aile hekimlerinden alınan sürücü sağlık raporları için artık ücret ödenecek.
Katkı Payı Uygulaması: Sevk alınmadan üst düzey sağlık hizmetlerine başvuranlardan katkı payı alınacak. Sevkle gidilmesi durumunda katkı payında indirim uygulanacak.