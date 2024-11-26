B Sınıfı Ehliyeti Olanlar Dikkat, Yeni Dönem Başlıyor! İçişleri Bakanlığı Uyardı

SAĞLIK RAPORLARINDA ÜCRET DÖNEMİ BAŞLIYOR

Ehliyet alımı ve yenileme işlemleri için zorunlu olan sürücü sağlık raporları, bugüne kadar aile hekimliklerinden ücretsiz olarak alınabiliyordu. Ancak yeni düzenlemeyle birlikte bu hizmet artık ücret karşılığında verilecek.