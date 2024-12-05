ASGARİ ÜCRETE REFAH PAYI! ‘Sakin Bakan Gerildi’ Dedi: Fatih Portakal Topun Ucundaki İsme Ateş Püskürdü: ‘Bir Kere Oyun Boz…’

TÜRK-İŞ’E ASGARİ ÜCRET TEPKİSİ

2024 asgari ücret zammının belirlenmesinin ardından TÜRK-İŞ yılda iki kez zam yapılması konusunda muhalefet şerhi koymuştu. Ergün Atalay 27 Aralık 2023’te yaptığı açıklamada, Türk-İş’in talebinin 18 bin lira ve yılda iki kez zam yapılması olduğunu ifade etmişti. Ancak tüm bunlara rağmen asgari ücret 2024 yılında net 17.002 TL olarak belirlendi.