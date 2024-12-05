ASGARİ ÜCRETE REFAH PAYI! ‘Sakin Bakan Gerildi’ Dedi: Fatih Portakal Topun Ucundaki İsme Ateş Püskürdü: ‘Bir Kere Oyun Boz…’
Asgari ücret zam konusunda her kafadan çıkan ses en çok asgari ücretli çalışanları endişeli bekleyişe soktu. 7 milyondan fazla çalışan ‘asgari ücret kaç TL olacak?’ diye merak ederken ekonomi yönetiminden ‘refah payı’ sinyali gelmişti. Ancak Gazeteci Fatih Portakal’a göre o konunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a sorulması bakanı sinirlendirdi. Portakal, ‘Sakin olarak bilinen Bakan gerildi’ derken yeni asgari ücreti de açıkladı.
Türkiye, 2025 asgari ücret artışı için yeni bir sürece girerken vatandaşların beklentileri ve asgari ücretin ne kadar olacağına dair tartışmaların gündemi meşgul ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı öncülüğünde Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 10 Aralık Salı günü gerçekleştirecek. Yeni asgari ücret belirleme sürecinde işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin ortak kararı belirleyici olacak. 7’den 70’e herkesi yakından ilgilendiren asgari ücret için açıklamalar ise peş peşe geliyor. Sürecin sıcak tartışmalarla ilerleyeceğini gösteren Ocak 2025 zam döneminde ‘asgari ücret kaç TL olacak’ sorusunun 25-27 Aralık’ta yanıt bulması bekleniyor.
BAKAN IŞIKHAN’A ASGARİ ÜCRETE REFAH PAYI SORULDU
Asgari ücret zam görüşmeleri öncesi hem ekonomi yönetimi hem de AKP’li kurmaylardan önemli açıklamalar gelmeye devam ediyor. Dün AKP Grup Başkan Yardımcısı Hamza Dağ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı işaret ederek yüzde 25-35 arasında belirlenmesi beklenen asgari ücrete ‘refah payı’ için heyecanlandıran bir çıkışta bulunmuştu. O açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a soruldu. Bakan Işıkhan, “Asgari ücretle ilgili süreci Salı günü başlatıyoruz, öncelikli gündemimiz asgari ücret” yanıtını verdi.
FATİH PORTAKAL: ‘SAKİN BİLENEN BAKAN GERİLDİ’
Ancak Gazeteci Fatih Portakal’ın iddiasına göre Bakan Işıkhan bu soru karşısında gerildi. Portakal Sözcü TV’deki yayınında, Sakin olarak bilinen Bakan gerildi. Ama Sayın Bakan, böyle bir şeye hakkınız yok. Halk zaten sinirli” diyerek tepki gösterdi.
TÜRK-İŞ’E ASGARİ ÜCRET TEPKİSİ
2024 asgari ücret zammının belirlenmesinin ardından TÜRK-İŞ yılda iki kez zam yapılması konusunda muhalefet şerhi koymuştu. Ergün Atalay 27 Aralık 2023’te yaptığı açıklamada, Türk-İş’in talebinin 18 bin lira ve yılda iki kez zam yapılması olduğunu ifade etmişti. Ancak tüm bunlara rağmen asgari ücret 2024 yılında net 17.002 TL olarak belirlendi.
Asgari ücret belirleme sürecinde işçilerin zaman zaman tepkisini toplayan TÜRK-İŞ tarafından yapılan açıklamalar ise bu zam döneminde de kafa karıştırdı. Bu yıl da ‘henüz’ taleplerini açıklamayan TÜRK-İŞ Başkanı Atalay’a seslenen Portakal, “Bir kere oyun boz. Net bir rakam söyle, 35 bin lira istiyorum de. Ama bunu da yapmıyor” dedi.
ADRES ERDOĞAN!
Asgari ücretle ilgili 25 bin TL, 28 bin TL gibi rakamların afaki olduğunu ifade eden Portakal, şu anda konuşulan miktarların 22-23 bin TL bandında olduğunu söyledi. Bu rakamların yeterli olmayacağına dikkat çeken Portakal, “Yetmeyeceği belli, ancak adres de belli: Erdoğan,” diyerek sözlerini noktaladı.