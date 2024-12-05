Dijital Altın Bitcoin 100 Bin Dolar Bandını da Aştı! Rekordan Düşüş Korkutmasın: 'Daha Kuvvetli Bir Yükselişin Zemini Olur'

Bitcoin, ABD'de seçilmi Başkan Donald Trump'ın seçimden önce söz verdiği gibi, kripto dostu isimlere ekibinde yer vermesinin etkisiyle 100 bin dolar eşiğini de aştı. Trump'ın SEC'in başına Paul Atkins'i aday göstereceğini kendi sosyal medya platformu üzerinden teyit etmesinin ardından hızlanan alımlarla Bitcoin fiyatı 103.539,99 dolara kadar yükseldi.

Bitcoin fiyatı ay başından bu yana yüzde 5,9, son 3 ayda yüzde 84,1 ve yıl başından bu yana yüzde 146,34 yükseldi. ABD'de seçimlerin yapıldığı 5 Kasım'ın hemen öncesinde Bitcoin fiyatı 67 bin 290 dolar seviyesindeydi. Seçim Günü'nden bu yana olağanüstü bir ralli düzenleyerek sadece dört haftada yüzde 40'tan fazla artış gösterdi.

ABD Merkez Bankası Fed Başkanı Jeromel Powell ise Bitcoin için yaptığı yorumda, "Bitcoin, spekülatif bir varlık olarak kullanıldı, ABD dolarının değil altının rakibi" ifadesini kullandı.

"TEMEL YATIRIM TEZİ ÜZERİNDE OLUMSUZ ETKİSİ YOK"

Londra merkezli bir blok zinciri şirketi olan Clearmatics'in piyasa istihbarat başkanı Tim Swanson, "Bunu çok ironik buluyorum. Bitcoin'in tüm amacı geleneksel finans ve hükümet gözetiminin dışında alternatif bir ödeme altyapısı oluşturmaktı. Şimdi bazı Bitcoinciler hükümetleri kucaklamak, hatta sübvansiyon almak istiyor" dedi.

Satoshi Capital Advisors'ın kurucusu ve CEO'su Josiah Hernandez, "İnsanlar Bitcoin'e yatırım yapmak ve onu elde tutmak için en az direnç ve en büyük aşinalık yolunu takip etme eğiliminde olacaklar, bu da bu geleneksel araçları kullanmak anlamına geliyor. Günün sonunda, çoğu insan için Bitcoin'in temel yatırım tezi üzerinde önemli bir olumsuz etkisi yok, Bitcoin dijital altındır." değerlendirmesini yaptı.

EN BÜYÜK ALTCOIN DE BITCOIN İLE YÜKSELDİ

Piyasa değeri bakımından en büyük altcoin olan Ethereum'un fiyatı da son 24 saatte yüzde 5,8 değer kazanarak 3.860 dolar seviyesine çıktı.

BITCOIN DAHA DA YÜKSELİR Mİ?

Ekonomist Erkan Öz Gerçek Gündem'e yaptığı açıklamasında, Bitcoin ve kripto paraların yaşadığı sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Öz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Moskova’da düzenlenen Russia Calling Konferansı’nda yaptığı açıklamalara dikkat çekerek, “Putin, ‘Bitcoin'i kim durdurabilir? Hiç kimse!’ diyerek Bitcoin’in teknik olarak yasaklanamayacağını ve kapatılamayacağını kabul etti. Bu, Bitcoin’i olumlu karşılayan bir açıklamaydı ve alımları hareketlendirdi” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump’ın SEC Başkanlığı için kripto dostu Paul Atkins’i aday göstermesinin de etkili olduğunu belirten Öz, “Biden dönemindeki SEC Başkanı Gensler, kripto varlıklarla ilgili birçok sorun yaratmıştı. Atkins’in bu politikaları tersine çevireceği beklentisi, yeni alımların önünü açtı. Bu gelişmelerle Bitcoin, önemli psikolojik sınır olan 100 bin doları aştı ve 104 bin doları test ederek tarihi bir rekor kırdı” dedi.

"ALTINI YAKALAMASI İÇİN KAT EDECEK ÇOK YOL VAR"

Bitcoin’in yükselişinin temelinde Trump’ın seçimden önce verdiği vaatlerin etkili olduğunu söyleyen Öz, “Trump, Bitcoin’i tıpkı altın gibi ABD için stratejik bir rezerv varlık haline getireceğini söyledi. Altının piyasa değeri şu an 17,94 trilyon dolar. Bitcoin ise yalnızca 2 trilyon dolarda. Bitcoin’in altını yakalaması için kat etmesi gereken çok yol var” ifadelerini kullandı.

Gelecek dönem için teknik analizlerden de bahseden Öz, “Bitcoin, 96.800 doları kırarak yeni bir teknik formasyon oluşturdu. Bu formasyonun hedefi 124.000 dolar civarında. Ancak Bitcoin, yükselişten önce 97.000-98.000 dolar bölgesine geri dönüp bir retest yaparsa herhangi bir sorun olmaz. Aksine, bu hareket daha kuvvetli bir yükselişin zemini olur” değerlendirmesini yaptı.