2008’ben Beri Uygulanıyordu! Asgari Ücrete Zam Öncesi İşverenin Maliyetini Artıracak Adım: Çalışan Başına 400 TL

Geçtiğimiz günlerde Meclise sunulan Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda kabul edilen sosyal güvenlikle ilgili düzenlemelerin yer aldığı yasa teklifiyle kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması gerekçesiyle vergi ve primlerini düzenli ödeyenlere sağlanan prim teşviki imalat sanayi dışındaki sektörlerde 5 puandan 4 puana düşürülüyor. İmalat sanayi sektöründe ise 5 puan prim teşviki 2026 yılı sonuna kadar devam edecek. Cumhurbaşkanı, imalat sektöründeki 5 puanlık prim teşviki 2027 yılına kadar uzatma konusunda yetkili olacak.

İŞVEREN KARARA TEPKİLİ

Ekonomi Gazetesi’nde yer alan haberde, yasa teklifinin Meclis Komisyonundaki görüşmelerinde TİSK temsilcisi 2008 yılından bu yana aralıksız verilen 5 puanlık prim teşvikinin devam etmesinin önemine dikkat çekti.

TİSK temsilcisi, “Özellikle kayıtlı, kurumsal, borçsuz iş yerlerinin yararlandığı en önemli teşvikin imalat sektörü dışında 1 puan dahi olsa indirilmesi bugün itibarıyla işverene kişi başına ortalama aylık 400 TL ekstra yük getirmektedir. Bu nedenle talebimiz imalat sektörüyle birlikte çok sıkıntılı günler geçiren diğer sektörlerde de 5 puanlık teşvikin devam etmesidir” dedi.

“16’YA YAKIN İSTİHDAM TEŞVİKİMİZ VAR”

Yapılan düzenleme hakkında komisyona açıklamalarda bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Raci Kaya, 1 Ekim 2008 tarihinden itibaren uygulanan 5 puanlık indirimle kayıt dışı istihdamın azaltılması, sigortalı sayısının artırılması, prim tahsilat oranının yükseltilmesi ve diğer sosyal güvenlik yükümlülüklerine gönüllü uyumun artırılmasının amaçlandığını anlattı.

Halen, 16’ya yakın istihdam teşviki olduğuna dikkat çeken Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Kaya, yapılan yeni düzenlemenin gerekçesiyle ilgili şu bilgileri paylaştı:

“Biz bunun bu yıl içerisinde bilimsel yöntemlerle, istatistik metotlarını kullanarak analizini yaptık. Bu indirim gerçekten toplam sektörel açıdan en faydalı indirim, özellikle imalat sanayisinde 5 olarak tutulmasındaki amaç en önemli istihdam yaratan, yani tekstil, otomotiv, demir çelik gibi sektörlerin en fazla imalatta olması. Burada tasarruftan ziyade amaç bu teşvikin istihdamı artıran sektörlerde devam etmesi. Kalan kısmı da daha farklı alanlarda kullanılacaktır, yani bu teşviklerin etkinliğinin artırılması amaçlanmıştır. Biz şunun farkındayız: Bu 5 puan indirim önemli bir teşvik, faydalı bir teşvik, fakat biz burada teşviklerin daha etkin olması açısından yaptığımız çalışmaların sonucunda imalat sanayisinde 5 puan olarak devam ettirilmesinin çok daha faydalı olacağını düşündük.”

BRÜT MAAŞTAN YÜZDE 35’E YAKIN PRİM KESİNTİSİ

Halen, işçilerin brüt ücreti üzerinden yüzde 34,75 oranında prim kesintisi yapılıyor. Bunun 20,75’i işveren, 14’ü işçi payı olarak alınıyor. 2008 yılından beri vergi ve primlerini düzenli ödeyen işverenlere 5 puan indirim sağlanıyor.

Kaynak: Ekonomi Gazetesi