Meclis'ten Geçti, TOKİ'ye Yeni Yetki! Gecekonduda Oturanlar Dikkat! Hepsini Yıkabilecek

Köy Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Meclis​'ten geçerek kabul edildi. Bu kapsamda kaçak yapılarla mücadelede önemli bir değişikliğe gidildi.

Anayasa Mahkemesinin iptal kararı doğrultusunda, Gecekondu Kanunu'nun "yeniden gecekondu yapımının önlenmesine" ilişkin maddesinde yapılan değişiklik ile belediyelere, devlete ya da kamu kurumlarına ait arsa ve arazilerde izinsiz yapılan tüm yapılar için yıkım kararı alınabilecek.

YIKIMI TOKİ YAPABİLECEK

Yıkım kararı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), belediyeler ya da il özel idareleri tarafından alınacak. Hatta varsa çevreleyen tel örgü, çit, duvar gibi yapılar da dahil inşa sırasında olsun veya iskan edilmiş bulunsun tüm alanlar yıkıma dahil edilecek.