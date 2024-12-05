Meclis'ten Geçti, TOKİ'ye Yeni Yetki! Gecekonduda Oturanlar Dikkat! Hepsini Yıkabilecek

Meclis'te kabul edilen düzenlemeyle, kaçak yapılarla mücadelede önemli bir adım atıldı. Belediye, devlet ve kamu arazilerindeki izinsiz yapıların tamamı için yıkım kararı alınabilecek. Yıkım işlemleri TOKİ, belediyeler ve il özel idareleri tarafından gerçekleştirilecek. İnşa halinde ya da kullanılıyor olsa bile, çevresindeki tel örgü ve duvarlar dahil tüm yapılar yıkım kapsamında olacak.

Meclis'ten Geçti, TOKİ'ye Yeni Yetki! Gecekonduda Oturanlar Dikkat! Hepsini Yıkabilecek

Köy Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Meclis​'ten geçerek kabul edildi. Bu kapsamda kaçak yapılarla mücadelede önemli bir değişikliğe gidildi.

Anayasa Mahkemesinin iptal kararı doğrultusunda, Gecekondu Kanunu'nun "yeniden gecekondu yapımının önlenmesine" ilişkin maddesinde yapılan değişiklik ile belediyelere, devlete ya da kamu kurumlarına ait arsa ve arazilerde izinsiz yapılan tüm yapılar için yıkım kararı alınabilecek.

YIKIMI TOKİ YAPABİLECEK

Yıkım kararı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), belediyeler ya da il özel idareleri tarafından alınacak. Hatta varsa çevreleyen tel örgü, çit, duvar gibi yapılar da dahil inşa sırasında olsun veya iskan edilmiş bulunsun tüm alanlar yıkıma dahil edilecek.

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