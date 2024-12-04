Mehmet Şimşek'ten Sigara Maliyeti Üzerinden Yatırım Tavsiyesi: 'Bir Yıl İçmeyerek 147 Bin TL Kazanabilirsiniz'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in İstanbul'da Halkbank Gençİz Zirvesi'ndeki konuşmasında sigara örneği üzerinden vatandaşa yaptığı yatırım tavsiyesi gündem oldu. Küçük yatırımların büyük birikimler yaratabileceğini söyleyen Bakan Şimşek, bir paket sigaranın nasıl 147 bin TL'ye dönüşebileceğini anlattı.

Bir yıllık sigara giderinin mevduata yatırılmasına karşın 147 bin TL kazanılacağını ifade eden Şimşek, şu ifadeleri kullandı:

SİGARA MALİYETİ ÜZERİNDEN YATIRIM TAVSİYESİ

"İnşallah hiçbiriniz sigara içmiyorsunuzdur. Yolda gelirken ben arkadaşlara 'Ortalama sigara paketinin fiyatı Türkiye'de nedir?' dedim, 'Bilmiyoruz' dediler. Bizim Bakan Yardımcısını aradım, o da bilmiyormuş. 'Ben anlamam, uçaktan inince araştırın ortalama fiyatı söyleyin' dedim. 75.24 TL imiş, biz yuvarladık 75 TL. Günlük bir paket sigara içiyorsanız yıllık maliyeti size 27 bin 375 TL... Sadece bir yıl bunu içmeyip 5 yıllığına bugünkü getiriler üzerinden mevduata koyarsanız 147 bin TL kazanırsınız. Bu sadece 1 yıl. Küçük birikimlerin etkisi çok büyük olabilir. Uzun süre içmezseniz apayrı bir konu, milyonlara çıkıyor. Dolayısıyla küçük birikimlerin etkisi çok büyük olabilir."

Kaynak: AA