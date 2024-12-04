Asgari Ücretliyi 'Menemen Enflasyonu' da Vurdu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinin yapacağı Asgari Ücret Tespit Komisyonu 10 Aralık’ta toplanacak. İşveren tarafını TİSK, işçi tarafını ise TÜRK-İŞ temsil edecek.

Ekonomi yönetiminden bu yıl asgari ücrete yılsonu gerçekleşen enflasyon ve 2025 hedef enflasyonu arasında bir "ara formül" çözümüyle zam yapılması ihtimali üzerinde duruluyor.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, mynet’e yaptığı açıklamada yeni asgari ücretin belirlenmesinde rakamın değil, oranların daha önemli olduğuna dikkat çekti. Dağ, “Gerekirse Cumhurbaşkanımız devreye girer" ifadelerini kullandı.

Milyonlarca ücretli ve ailesini yakından ilgilendiren asgari ücret zammı, toplu iş sözleşmeleri uygulanan işyerlerinde çalışanları da etkiliyor. Ayrıca asgari ücret pek çok yasal düzenlemede referans noktası olarak kabul edildiği için toplumun büyük bir kesimini dolaylı olarak ilgilendiriyor.

ASGARİ ÜCRETLİ 345 MENEMEN KAYBETTİ

Menemen Endeksi’nin yaratıcısı Doç. Dr. Caner Özdurak, “Asgari ücretin kaç kere ve ne kadar arttırılması gerektiği tartışmaları hala gündemde iken asgari ücretin menemen enflasyonu karşısında eriyen görüntüsü cevabı net olarak veriyor” ifadeleriyle Kasım ayı menemen endeksini yayımladı.

Kasım ayı menemen enflasyonu, yumurtadaki yüzde 12’lik, kuru soğandaki yüzde 10’luk, çarliston biberdeki yüzde 2’lik ve domatesteki yüzde 35’lik artış sonucunda aylık yüzde 16,42 yıllık ise yüzde 57,10 olarak gerçekleşti.

Zamlarla birlikte Ocak ayında evde yapılan bir kişilik menemenin maliyeti 11,82 TL iken Kasım ayında 15,55 TL’ye yükselmiş oldu. Böylece asgari ücretlinin evde yapabileceği tek kişilik menemen sayısı ise 1438’den 1093’e düştü. 4 kişilik bir menemenin maliyeti ise kasım itibarıyla 62,2 TL oldu.

GÖRÜŞMELERE DÖRT İŞÇİ KATILACAK

Asgari ücretin belirlenmesi sürecinde, işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilciyle oluşturulan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, toplamda 15 kişiden oluşacak. TÜRK-İŞ heyeti, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da 4 işçi temsilcisiyle komisyonda yer alacak.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu - 2023

İşçi kesimini temsil eden 5 kişilik Türk-İş heyetine, Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar başkanlık edecek. Heyette, aşçı Selma Sayın, kuaför Nihan Koçak, karayollarında taşeron işçi Durmuş Öztürk ve basın mensubu Sezer Özseven bulunacak. Bu dört işçi, asgari ücretli çalışanların sorunlarını ve taleplerini gündeme getirecek.

Olası artışlara göre zamlı asgari ücret:

Yüzde 20 zam: 20 bin 402 TL

Yüzde 30 zam: 22 bin 102 TL

Yüzde 40 zam: 23 bin 802 TL

Yüzde 50 zam: 25 bin 503 TL

Kaynak: Birgün