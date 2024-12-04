8 TL'den 6 TL'ye Düşürdü: Duyan Akın Etti

Denizli’nin Kale ilçesinde faaliyet gösteren bir fırın ekmek fiyatını 8 liradan 6 liraya düşürünce vatandaşlar fırına akın etti. İndirimi duyan fırına akın ederken ekmekler de kısa sürede tükendi.

8 TL'den 6 TL'ye Düşürdü: Duyan Akın Etti

Geçtiğimiz Haziran ayında Denizli Fırıncılar Odası, ekmek fiyatlarına zam yapıldığı duyurmuş, 210 gram ekmeğin 10 liradan satılmasına karar vermişti.

8 TL'den 6 TL'ye Düşürdü: Duyan Akın Etti - Resim : 1

Marketler fırınlardan 8 liraya aldığı ekmeği 10 liradan satarken bazı fırınlar vatandaşlara da 8 liradan satışını sürdürüyordu.

8 TL'den 6 TL'ye Düşürdü: Duyan Akın Etti - Resim : 2
Denizli’nin Kale ilçesinde faaliyet gösteren bir fırın, ekmeği 6 liradan satacağını duyurdu. İndirimli fiyatı duyan vatandaşlar fırına akın etti. Ekmeği fırından sıcak ve ucuza alan vatandaşın yüzü güldü.

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Kaynak: İHA

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