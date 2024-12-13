Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdulfettah el-Burhan ile Görüştü

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan'da barış ve istikrarın önemine vurgu yaptı ve bölgesel ihtilaflarda Türkiye'nin arabuluculuk rolü üstlenebileceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdulfettah el-Burhan ile Görüştü

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Sudan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Somali ile Etiyopya arasındaki ihtilafın çözümü için 'Ankara Süreci'ni başlattığını, sağlanan mutabakatın bölgenin huzura kavuşması için önemli katkı sağladığını ifade etti. Erdoğan, Sudan ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesi için de Türkiye'nin devreye girebileceğini, Sudan'da sulh ve istikrarın sağlanması, toprak bütünlüğü ve egemenliğinin korunması ile ülkenin dış müdahalelerin alanı haline gelmemesinin Türkiye için temel esaslar olduğunu belirtti.

Görüşmede, Suriye halkının 13 yıllık insani krizin ardından kendi geleceğine karar verme aşamasına ulaştığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bu sürece katkı vereceğini, Suriye'nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün muhafazasını desteklediğini, geçici hükümetin kuşatıcı, kapsayıcı ve doğru adımlar atması, Suriye halkına hizmet etmesi ve komşularına tehdit oluşturmamaları için bu desteğin devam edeceğini söyledi.

Kaynak: DHA

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