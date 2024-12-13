Vekillerden Meclis'te Protesto: Genel Kurul Salonuna Teğmen Yeminiyle Girdiler

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda, Milli Savunma Bakanlığı’nın 2025 yılı bütçe görüşmeleri, CHP’li milletvekillerinin ‘teğmenler’ protestosuyla başladı.

CHP'li milletvekilleri, Genel Kurul salonuna Kara Harp Okulu mezuniyet töreninden sonra kılıç çatarak ettikleri yemin gerekçesiyle disiplin kuruluna sevk edilen teğmenlerin fotoğrafları ve yeminlerinin yazılı olduğu pankart açtı.

Vekiller, teğmenlerin fotoğrafı ve disiplin kuruluna sevk edilmesine sebep olan yeminin yazılı bulunduğu pankartlarla Genel Kurul'a geldi.

NE OLMUŞTU?

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda yapılan Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde mezun olan öğrencilerin bazıları, kılıçlarını havaya kaldırarak hep bir ağızdan "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganını atmıştı.

Öğrenciler, dönem birincisi Ebru Eroğlu'nun öncülüğünde şu sözlerle hep bir ağızdan ant içmişti:

"Ant içeriz ki laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığına, ülkenin bölünmez bütünlüğüne, yüce Türk ulusunun namus ve şerefine, aziz vatanın bir karış toprağına uzanacak eller karşısında bizi bulacak ve kılıçlarımız daima keskin ve hazır olacaktır. Bizler Türk istikbalinin evlatlarıyız. Şerefimizle doğduk, şerefimizle yaşayacağız. Ne mutlu Türküm diyene!"

Bu görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından siyasetin gündemine yerleşmişti.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları 18 Kasım'da basına yaptıkları değerlendirmede, "organize şekilde hareket eden teğmenler ile kastı, kusuru, ihmali veya sorumluluğu olan diğer personelin" YDK'ya sevk edildiğini söyledi.

Kaynaklar, Meselenin "emre uyulmaması" olduğunu ifade ederek, "Burada sorgulanan, disiplinsizlik ve bunun hangi motivasyonla yapıldığıdır" şeklinde konuşmuştu.

Kaynak: ANKA