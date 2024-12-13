Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Suriyeliler' Açıklaması: 'Burada Kalmak İsteyenin Başımızın Üstünde Yeri Var'

Sakarya, AK Parti'nin 8. Olağan İl Kongresi'ne ev sahipliği yaparken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan burada yaptığı konuşmayla dikkatleri üzerine çekti. Kongreye katılan partililere seslenen Erdoğan, Suriye politikasına yönelik eleştirilere sert yanıt verdi.

Partililere teşekkür ederek konuşmasına başlayan Cumhurbaşkanı "Yiğitler ve şehitler beşiği, istiklalimizin ışığı Sakarya" diyerek şehri ve Sakaryalıları selamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu mesajın ardından Suriye'deki duruma ilişkin eleştirilere geçiş yaptı ve ülkenin izlediği politikaları sert bir dille savundu.

'BİZ HAKLI ÇIKTIK'

"Birileri çıkıp ileri geri konuşuyor. Ne diyorlar; Türkiye'nin Suriye'de ne işi var?" diye soran Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu soruyu soranları "cahillikle" ve "ideolojik fanatizmle" itham etti. Suriye'deki varlığın haklılığını kanıtladığını öne sürerek şu ifadeleri kullandı:

"Ne oldu şimdi? Suriye'nin başındaki nerede? Allah'a hamdolsun biz haklı çıktık. Esad pılısını pırtısını toplayıp bir gecede kaçmak zorunda kaldı."

CHP lideri Özgür Özel'e de yüklenen Erdoğan "CHP'nin Genel Başkanı (Özgür Özel) Esed'in af reklamını yapmıştı. Esad'ı ziyarete gidecekti ya. Özgür Bey ne oldu, niye gitmedin ya?" diye konuştu.

'HİÇBİR ZAMAN KOVMAYACAĞIZ'

Suriyeli mülteciler konusundaki eleştirilere de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu eleştirilere yanıt olarak Türk milletinin "ensar" bir millet olduğunu savundu:

"Bu millet ensardır. Onlar ise muhacirdir. Biz muhacirleri hiçbir zaman bu ülkeden kovmayacağız, onlara hep sahip çıkacağız. Kalmak isteyenlerin başımızın üstünde yeri var."

'YENİ BİR DÖNEMİN ARİFESİNDEYİZ'

Konuyu daha geniş bir perspektiften ele alan Erdoğan, dünya genelinde yaşanan "kırılmalara" dikkat çekerek Türkiye'nin önünde yeni fırsat kapılarının açıldığını ifade etti. Cumhurbaşkanı ayrıca "Elbette her şey güllük gülistanlık değil" çıkışı ile ekonomik gidişata değindi.

Bu konuda da ana muhalefet lideri Özgür Özel'i eleştiren Erdoğan şöyle dedi: "Türkiye'nin kazanımlarına sevinemeyen güruhu görüyorsunuz değil mi? Bunlar artık psikiyatrinin konusu olacak yere savrulmuştur."

Kaynak: Haber Merkezi