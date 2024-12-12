Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken’ı Kabul Etti

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi. Blinken ve beraberindeki heyeti Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı. Blinken'ı, Esenboğa Havalimanı'nda, Dışişleri Protokol Genel Müdürü Büyükelçi Ahmet Cemil Miroğlu ve ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Michael Goldman karşıladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ı kabul etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken’ı Kabul Etti

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi. Bakan Blinken ve beraberindeki heyeti Ankara'ya getiren uçak, Esenboğa Havalimanı'na indi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken’ı Kabul Etti - Resim : 1

Blinken'ı, Esenboğa Havalimanı'nda, Dışişleri Protokol Genel Müdürü Büyükelçi Ahmet Cemil Miroğlu ve ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Michael Goldman'ın yanı sıra çok sayıda yetkili karşıladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE BİR ARAYA GELDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ı Esenboğa Havalimanı'nda kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken’ı Kabul Etti - Resim : 2

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Blinken'ın ziyaretinde Suriye'de Beşşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından geçiş süreci çalışmaları ve ülkedeki siyasi süreç ile Gazze'de olası ateşkes anlaşmasının gündeme geleceği belirtilmişti.

Dışişleri Bakanı Fidan ve ABD'li mevkidaşı Blinken, Suriye'deki son gelişmeler üzerine 7 ve 10 Aralık'ta telefon görüşmeleri yapmıştı.

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Kaynak: AA

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