MİT Başkanı İbrahim Kalın Şam'da: Emevi Camii'nde Namaz Kıldı

MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın Suriye’nin başkenti Şam'a geldiği bildirildi.

Kalın'ın Emevi Camii'nde namaz kıldığı öğrenildi. Kalın'ın ziyareti sırasında çevrede yoğun güvenlik önlemi alındı.

Kalın, cami çıkışında büyük bir kalabalık tarafından karşılandı.

Suriye'de terör örgütü Heyet eş-Tahrir Şam'ın (HTŞ) liderliğindeki cihatçı militanların başkent Şam'ı ele geçirmesinin ardından Devlet Başkanı Beşar Esad Rusya'ya kaçtı. Yönetimin devrilmesinin ardından, tüm dünyanın gözü Suriye'ye çevrilmişti.

ERDOĞAN 2012'DE NE DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Eylül 2012'de dönemin başbakanı iken yaptığı bir konuşmada "CHP yarın Şam'a gidecek yüz bulamayacak göreceksiniz. İnşallah biz en kısa zamanda Şam’a gidecek, Selahattin Eyyübi’nin kabri başında Fatiha okuyacak, Emevi Camii’nde namazımızı da kılacağız" ifadelerini kullanmıştı.

O sözlerden yıllar sonra, Kalın'ın Emevi Camii'nde namaz kılması dikkat çeken bir nokta oldu.

Kaynak: Haber Merkezi