Çanakkale Depremi Sonrası Naci Görür'den Jet Uyarı!

Prof. Dr. Naci Görür, Çanakkale Saros Körfezi'nde meydana gelen depremle ilgili açıklama yaptı. Görür, depremin Kuzey Anadolu Fay Zonu içerisinde olduğunu söyleyerek "Bu deprem fayın Marmara’da kırılması beklenen kesimini öyle veya böyle, az çok etkileyecektir" dedi.

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Çanakkale Depremi Sonrası Naci Görür'den Jet Uyarı!

Çanakkale Saros Körfezi'nde saat 14.34'de meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem epey şiddetli hissedildi. Bölge halkını korkutan depremin derinliği 14.5 kilometre olarak ölçülürken, Prof. Dr. Naci Görür'den sarsıntı ile ilgili bir açıklama geldi.

Görür X hesabından yaptığı paylaşımda "Çanakkale Eceabat’ta 4,4 deprem oldu. Deprem Kuzey Anadolu Fay Zonu içerisinde. Bu deprem fayın Marmara’da kırılması beklenen kesimini öyle veya böyle, az çok etkileyecektir" değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: Haber Merkezi

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