Çanakkale Depremi Sonrası Naci Görür'den Jet Uyarı!

Çanakkale Saros Körfezi'nde saat 14.34'de meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem epey şiddetli hissedildi. Bölge halkını korkutan depremin derinliği 14.5 kilometre olarak ölçülürken, Prof. Dr. Naci Görür'den sarsıntı ile ilgili bir açıklama geldi.

Görür X hesabından yaptığı paylaşımda "Çanakkale Eceabat’ta 4,4 deprem oldu. Deprem Kuzey Anadolu Fay Zonu içerisinde. Bu deprem fayın Marmara’da kırılması beklenen kesimini öyle veya böyle, az çok etkileyecektir" değerlendirmesinde bulundu.

Saros Körfezi, Çanakkale Eceabat’ta 4,4 deprem oldu. Deprem Kuzey Anadolu Fay Zonu içerisinde. Bu deprem fayın Marmara’da kırılması beklenen kesimini öyle veya böyle, az çok etkileyecektir. Sevgiyile pic.twitter.com/WwCVugQ6jC — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) December 12, 2024

Kaynak: Haber Merkezi