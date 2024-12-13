Taksicinin Trajik Ölümü: Kayan Aracının Altında Kaldı

Olay, geçtiğimiz günlerde Esenyurt Zafer Mahallesi Adile Naşit Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yokuşta taksiyi park eden 60 yaşındaki taksici Ömer Peker, bir süre aracıyla ilgilendi. Daha sonra tekrardan direksiyona geçmek için hareket eden Peker, geriye kayan taksiyi durdurmaya çalıştı.

HAYATINI KAYBETTİ

Metrelerce ilerleyen aracın altında kalan Peker hayatını kaybederken, itfaiye çavuşu olarak emekli olduğu ve ek iş olarak taksicilik yaptığı öğrenildi. Yaşanan o kaza anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA