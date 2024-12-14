71 Yaşındaki Adamdan Çocuk Kaçırma Girişimi, Vatandaş Engelledi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda okula giden çocuğu 71 yaşındaki bir adam kaçırma girişiminde bulunduğu iddia edildi. Vatandaşların dikkati girişimi boşa düşürürken, olay yerinden kaçan şahıs ekipler tarafından yakalandı.

71 Yaşındaki Adamdan Çocuk Kaçırma Girişimi, Vatandaş Engelledi

Olay İnegöl'ün Mesudiye Mahallesinde bir okul önünde yaşandı. Okul önünde bekleyen 71 yaşındaki Ferruh B. İsimli adam, kandırdığı 6 yaşındaki D.A. isimli çocuğu bisikletine bindirip kaçırmaya çalıştığı iddia edildi.

VATANDAŞLAR ENGEL OLDU

Olayı gören vatandaşlar yaşlı adamı durdurarak çocuğu kurtardı. Ancak adam bisikletiyle olay yerinden kaçtı. Bölgeye gelen polis ekipleri kaçan yaşlı adamı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

71 Yaşındaki Adamdan Çocuk Kaçırma Girişimi, Vatandaş Engelledi - Resim : 1

Bİfadesinde, "Çocuğu okula götürecektim" dediği öğrenilen adam, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: İHA

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