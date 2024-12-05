Kan Donduran Olay! Alet Çantasından Aldı, Çocuğunu Sünnet Etmeye Çalıştı

ABD'nin Missouri eyaletinde hiçbir bir tıbbi eğitimi olmayan çift, çocuklarını evde sünnet etmeye çalıştı. "çocuk istismarı" ile suçlanan baba Tyler Gibson'ın, takım çantasından bulduğu bir aletle çocuğu sünnet etme girişiminde bulunduğu ancak elbette yapamadığı bildirildi.

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre; çocuğun aşırı kanama nedeniyle hastaneye kaldırıldığı, çiftin hastanede dört saat kadar bekledikten sonra "beklemekten yoruldukları" için evlerine geri döndükleri öğrenildi.

'İŞLEM PLANLADIĞIM GİBİ GİTMEDİ'

Kadın "işleme" yardımcı olduğunu itiraf ederken Gibson ise "işlemin planlandığı gibi gitmediğini" söyleyerek medikal eğitimi olmadığı halde çocuğu sünnet etmeye çalıştığını kabul etti.

Çift, ocak ayında mahkemeye çıkacak.

Kaynak: Sputnik