Kan Donduran Olay! Alet Çantasından Aldı, Çocuğunu Sünnet Etmeye Çalıştı

ABD'de hiçbir tıbbi eğitimi olmayan çift, takım çantasından buldukları aletle çocuklarını sünnet etmeye çalıştı. Çocuk, şiddetli kanamadan hastaneye kaldırılırken, suçlarını itiraf eden çift de "çocuk istismarı" ile suçlanıyor.

Son Güncelleme:
Kan Donduran Olay! Alet Çantasından Aldı, Çocuğunu Sünnet Etmeye Çalıştı

ABD'nin Missouri eyaletinde hiçbir bir tıbbi eğitimi olmayan çift, çocuklarını evde sünnet etmeye çalıştı. "çocuk istismarı" ile suçlanan baba Tyler Gibson'ın, takım çantasından bulduğu bir aletle çocuğu sünnet etme girişiminde bulunduğu ancak elbette yapamadığı bildirildi.

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre; çocuğun aşırı kanama nedeniyle hastaneye kaldırıldığı, çiftin hastanede dört saat kadar bekledikten sonra "beklemekten yoruldukları" için evlerine geri döndükleri öğrenildi.

Kan Donduran Olay! Alet Çantasından Aldı, Çocuğunu Sünnet Etmeye Çalıştı - Resim : 1

'İŞLEM PLANLADIĞIM GİBİ GİTMEDİ'

Kadın "işleme" yardımcı olduğunu itiraf ederken Gibson ise "işlemin planlandığı gibi gitmediğini" söyleyerek medikal eğitimi olmadığı halde çocuğu sünnet etmeye çalıştığını kabul etti.

Çift, ocak ayında mahkemeye çıkacak.

14 Yaşındaki Çocuğu İstismar Edip Kafasına Ateş Etmişti: Esenyurt'taki Vahşetten Kahreden Haber14 Yaşındaki Çocuğu İstismar Edip Kafasına Ateş Etmişti: Esenyurt'taki Vahşetten Kahreden HaberGüncel
Kız Çocuklarını Ağına Düşüren Fuhuş Çetesi! 1024 Ajans, 6 Bin Şoför İşin İçindeKız Çocuklarını Ağına Düşüren Fuhuş Çetesi! 1024 Ajans, 6 Bin Şoför İşin İçindeGüncel

Kaynak: Sputnik

Etiketler
ABD Çocuk istismarı
Son Güncelleme:
Ihlamuru Doğru Demlemenin Yolu! Tüm Faydası Yok Oluyor Ihlamuru Doğru Demlemenin Yolu! Tüm Faydası Yok Oluyor
Uyumadan Önce Kesinlikle Fişinin Çekilmesi Gerekiyor: Ne Şarj Cihazı Ne Televizyon! Ciddi Yangın Tehlikesi Var Ne Şarj Cihazı Ne Televizyon! Uyumadan Önce Fişinin Çekilmesi Gerekiyor: Ciddi Yangın Tehlikesi Var
Çin'de Demir Yolu İnşaatı Çöktü, 13 İşçi Kayıp Demir Yolu İnşaatı Çöktü, 13 İşçi Kayıp
Suriye Ateş Altında: Cihatçılar Hama Kent Merkezine Girdi Cihatçılar Hama Kent Merkezine Girdi