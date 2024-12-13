Depremde 26 Kişiye Mezar Olmuştu! Kavak Apartmanı Davasında Tutuklanan Eski AKP'li Başkana Tahliye

Kahramanmaraş merkezli depremlerde, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 26 kişinin hayatını kaybettiği Kavak Apartmanı davasının dokuzuncu duruşması görüldü.

İslahiye Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen dokuzuncu duruşmaya tutuklu sanıklar müteahhit Ökkeş Kavak ve Mustafa Türkmen, SEGBİS aracılığıyla katıldı. Diğer sanıkların katılmadığı duruşmada, depremde yakınlarını kaybedenlerin aileleri ve taraf avukatları hazır bulundu.

TAHLİYELERİNİ TALEP ETTİLER

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanık Serdar Çelebi Köse hakkında çıkartılan yakalama emrinin infazının beklenmesi, eksik hususların giderilmesi, sanık Ökkeş Kavak ve Mustafa Türkmen'in tahliye edilmesini talep etti. Sanık Kavak ve Türkmen, mütalaaya katıldıklarını belirterek, tahliyelerini talep etti.

ESKİ AKP'Lİ BAŞKANA TAHLİYE

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Ökkeş Kavak ve Mustafa Türkmen'in tahliyesine, başka suçtan tutuklu veya hükümlü değiller ise derhal salıverilmelerine, yurt dışı yasağıyla adli kontrol altına alınmasına karar verdi. Heyet, sanık Serdar Çelebi Köse hakkında çıkartılan yakalama emrinin infazının beklenmesine karar vererek duruşmayı 14 Mart 2025 tarihine ertelendi.

Öte yandan sanık Ökkeş Kavak, 6 Şubat depremlerinde 38 kişinin öldüğü Emek Apartmanı davasında da geçen hafta 16 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Kavak'ın Emek Apartmanı dosyasından tutukluluk hali ise devam ediyor.

Kaynak: ANKA