Herkes Bilmeden Tüketiyor Ama Kalp Krizine Birebir! Uzman İsimden ‘Ölümcül’ Besin Uyarısı Geldi
Beslenme uzmanları, ölüm nedenleri arasında sıkça yaşanan kalp krizi riskine dikkat çekerek, bu durumu tetikleyen ölümcül gıdaları listeledi. İşte o besinler…
Kaynak: Haber Merkezi
Kalp krizi, dünya genelinde en sık görülen ölüm nedenlerinden biri olarak listenin ilk sıralarında yer alıyor. Kalp krizinin en belirgin sebeplerinin arasında sağlıksız beslenme, kalp damar hastalıkları yer alıyor. Peki kalp sağlığını korumak için hangi besinlerden uzak durmalıyız? İşte uzmanlardan beslenme önerileri ve kalp sağlığını tehdit eden besinler…
KAHVE KREMASI
Kahve severlerin sıkça kullandığı kahve kremaları, yüksek oranda şeker ve trans yağ içerir. Bu nedenle sade kahve tercih etmek, daha sağlıklı bir seçim olacaktır.
PATATES KIZARTMASI VE CİPS
Hem kahvaltılarda hem de öğünlerde sıklıkla tüketilen patates kızartması ve cips, yüksek yağ ve tuz içeriğiyle kalp-damar sağlığını tehdit ediyor. Bu besinler, yüksek tansiyon, diyabet ve damar tıkanıklığına yol açabilir.
ŞEKERLEMELER VE ÇİKOLATALAR
Birçoğumuzun severek tükettiği şekerlemeler ve renkli çikolatalar, damar sağlığı için büyük bir tehdit oluşturuyor. Şekerlemelerdeki yüksek şeker oranı, insülin direncini bozarak kan şekerini yükseltiyor ve fazla şekerin yağa dönüşerek vücutta birikmesine yol açıyor. Uzmanlar, şeker kaplı kahvaltılık gevrekler ve yüksek fruktozlu mısır şurubu içeren ürünlerden de uzak durulması gerektiğini belirtiyor. Şeker ihtiyacınızı karşılamak için kakao oranı yüzde 70’in üzerinde olan bitter çikolataları tercih edebilirsiniz.
İŞLENMİŞ GIDALAR
Sosis, sucuk ve salam gibi işlenmiş et ürünleri, yüksek kalorili, doymuş yağ, tuz ve zararlı katkı maddeleri içeriyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), işlenmiş etlerin kanser riskini artırabileceğini açıklamıştı. Sağlığınızı korumak için bu tür ürünlerden mümkün olduğunca kaçınmanız öneriliyor.
BEYAZ EKMEK
Beyaz ekmek tüketimi, kan şekerini yükselterek kilo alımına neden olabilir ve uzun vadede kalp-damar hastalıkları riskini artırabilir. Lif içeriği düşük ve glisemik indeksi yüksek beyaz ekmek yerine tam tahıllı ekmekleri tercih etmek, kalp sağlığı için daha faydalıdır. Evde yapılmış ekmek tüketimi de sağlıklı bir alternatif olabilir.
ENERJİ İÇECEKLERİ
Enerji içecekleri, yüksek şeker ve kafein içerikleri nedeniyle kalp sağlığını tehdit ediyor. Bu içecekler tansiyon yükselmesine, aritmiye ve diğer kalp sorunlarına yol açabilir. Uzmanlar, kafein tüketimini kontrollü bir şekilde sürdürmenin önemine vurgu yapıyor.
HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI
Hindistan cevizi yağı, sağlıklı bir seçenek olarak bilinse de mutfak kullanımı için uygun olmayabilir. Araştırmalar, bu yağın kolesterol blokajları oluşturabileceğini gösteriyor. Uzmanlar, Hindistan cevizi yağını sadece cilt ve saç bakımı gibi kozmetik alanlarda kullanılmasını tavsiye ediyor.
PUDİNG VE ŞEKERLİ TATLILAR
Tatlı ihtiyacını karşılamak için sıkça tercih edilen puding, içerdiği yüksek şeker oranıyla kilo alımına ve dolaylı olarak kalp hastalıklarına davetiye çıkarıyor. Uzmanlar, fazla kilonun kalp hastalıkları, diyabet ve bazı kanser türlerine neden olabileceğine dikkat çekiyor.
SÜT ÜRÜNLERİ
Peynir, özellikle doymuş yağ açısından zengin bir besin olup, aşırı tüketimi kalp sağlığını olumsuz etkileyebilir. Bunun yanı sıra aromalı yoğurtlar ve hazır sütlü içecekler, içerdiği ek şeker nedeniyle risk taşır. Ancak, doğal yoğurtlar probiyotik içeriğiyle sağlıklı bir seçenek olabilir.