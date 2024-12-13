Herkes Bilmeden Tüketiyor Ama Kalp Krizine Birebir! Uzman İsimden ‘Ölümcül’ Besin Uyarısı Geldi

ŞEKERLEMELER VE ÇİKOLATALAR

Birçoğumuzun severek tükettiği şekerlemeler ve renkli çikolatalar, damar sağlığı için büyük bir tehdit oluşturuyor. Şekerlemelerdeki yüksek şeker oranı, insülin direncini bozarak kan şekerini yükseltiyor ve fazla şekerin yağa dönüşerek vücutta birikmesine yol açıyor. Uzmanlar, şeker kaplı kahvaltılık gevrekler ve yüksek fruktozlu mısır şurubu içeren ürünlerden de uzak durulması gerektiğini belirtiyor. Şeker ihtiyacınızı karşılamak için kakao oranı yüzde 70’in üzerinde olan bitter çikolataları tercih edebilirsiniz.

İŞLENMİŞ GIDALAR

Sosis, sucuk ve salam gibi işlenmiş et ürünleri, yüksek kalorili, doymuş yağ, tuz ve zararlı katkı maddeleri içeriyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), işlenmiş etlerin kanser riskini artırabileceğini açıklamıştı. Sağlığınızı korumak için bu tür ürünlerden mümkün olduğunca kaçınmanız öneriliyor.