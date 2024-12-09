Mehmet Ali Şirin Acilde Sıra Bekletilirken Ölmüştü: Eşinin Anlattıkları Kan Dondurdu

Gaziantep Şehir Hastanesi’ne 29 Haziran'da kalp krizi şüphesi ile gidip sıra bekletildiği sandalyede hayatını kaybeden 37 yaşındaki Mehmet Ali Şirin, Türkiye gündemine yerleşti. Hastanelerdeki usulsüzlükler ve eksikliklere bir kez daha dikkat çekilirken, Şirin'in eşi Ayşe Şirin, yaşadığı trajik olayı anlattı.

'KONTROL YAPMADAN DİAZEM YAPTILAR'

Ayşe Şirin, eşini kaybettiği gün olanları sosyal medya hesabından şöyle anlattı:

"Yere yığılan eşimi, kırmızı alana götüreceklerine sarı alana götürüp herhangi bir kan tetkiki, EKG, şok, CPR, entübasyon yapmadan hemşire masası önünde, başında hiçbir sağlık çalışanı olmadan dakikalarca beklettiler. Kamera kayıtlarından gördüğümüz üzere telefonla çağrılan acil uzmanı monitorize etmeden, nabız ve solunum kontrolü yapmadan, eşime diazem yaptırmıştır.

'BACAKLARI SEDYEDEN TAŞMIŞ HALDE GÖTÜRDÜLER'

Şok veya CPR, adrenalin yapılarak kurtarılabilecek eşim, diazem ile solunum arrestine sokulup ( 2. Foto yakınlaştırılırsa...) yüzü mosmor olunca kırmızı alana, hala bacakları sedyeden taşmış, özensiz bir şekilde güvenlikler tarafından götürülmüştür.

'GÖSTERMELİK MÜDAHALEYLE VEFAT HABERİ VERDİLER'

Kırmızı alan doktorunun ifadesinde, eşimin kırmızı alana geldiğinde ex olduğu belirtilmiştir. Anladığım kadarıyla, kırmızı alanda 20-25 dakika göstermelik bir müdahale sonucu bana eşimin vefat haberini verdiler.

'HERHANGİ İŞLEM BİR KAYDI YOK'

Kırmızı alana götürülene kadarki 45 dakikalık süreçte, hastanede herhangi bir EKG, kan tetkiki, monitör kaydı bulunmamakta ve şok-CPR yapılmadığı görülmektedir. Lütfen yetkilileri etiketleyip, paylaşın sesimi duyurun."

1-Yere yığılan eşimi,kırmızı alana götüreceklerine sarı alana götürüp herhangi bir kan tetkiki,ekg,şok,cpr,entübasyon yapmadan hemşire masası önünde,başında hiçbir sağlık çalışanı olmadan dakikalarca beklettiler(1.Foto Gaziantep Şehir Hastanesi ) pic.twitter.com/9J34O5blZA — AYŞE (@rebelllangelll) December 9, 2024

Kaynak: Gerçek Gündem