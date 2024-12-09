Yalnız Yaşadığı Evinde Ölü Bulundu: Yüzey Temizleyici İddiası

Kağıthane'de bir erkek evinde ölü bulundu. Şahsın alkol almak amacıyla yüzey temizleyici içtiği iddia edildi.

Yalnız Yaşadığı Evinde Ölü Bulundu: Yüzey Temizleyici İddiası

Olay saat 13.30 sıralarında Harmantepe Mahallesi’nde meydana geldi. 3 katlı bir binanın giriş katında yalnız yaşadığı öğrenilen Mehmet Ergün'ün komşuları, Ergün'ün evin içinde hareketsiz yattığını gördü.

Durumun ihbar edilmesi üzerine adrese polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibinin kontrollerinde Mehmet Ergün'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Yalnız Yaşadığı Evinde Ölü Bulundu: Yüzey Temizleyici İddiası - Resim : 1

YÜZEY TEMİZLEYİCİSİ İÇTİ İDDİASI

Polisin yaptığı incelemede Ergün'ün cenazesinin yanında yüzey temizleyicisi bidonu bulundu. Ergün'ün alkol almak amacıyla yüzey temizleyici içtiği ihtimali üzerinde duran polis ekipleri, evdeki çalışmaların tamamlanmasının ardından Mehmet Ergün'ün cenazesini otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırdı.

Yalnız Yaşadığı Evinde Ölü Bulundu: Yüzey Temizleyici İddiası - Resim : 2

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Kaynak: DHA

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