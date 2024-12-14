Kendilerini Polis Olarak Tanıtıp Binlerce Dolarlık Vurgun Yaptılar

Kendilerini polis olarak tanıtan şahıslar, 36 bin 800 dolarlık vurgun yaptı. Dolandırıcılar K.M. isimli vatandaşın şikayetiyle yakalandı.

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Kendilerini Polis Olarak Tanıtıp Binlerce Dolarlık Vurgun Yaptılar

Çankırı'da kendisini polis olarak tanıtıp ağına düşürdüğü vatandaşı 36 bin 800 dolar dolandıran şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

Çankırı'da K.M. isimli vatandaş, kendisini telefonla arayan dolandırıcıların ağına düştü. Kendilerini polis olarak tanıtan şahıslar, vatandaşı 36 bin 800 dolar ve 4 bin TL dolandırdı. Paraları teslim alan şahıs kayıplara karıştı. Olayın ardından dolandırıldığını anlayan vatandaş, şikayetçi oldu. İhbarın ardından harekete geçen Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 40 farklı kameradan 72 saatlik görüntüyü inceledi.

Kendilerini Polis Olarak Tanıtıp Binlerce Dolarlık Vurgun Yaptılar - Resim : 1

Ekipler tarafından yapılan incelemeler neticesinde olayı gerçekleştiren şahısların H.Y. ve A.E.E. olduğu tespit edildi. Şahıslar polis ekipleri tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan H.Y. tutuklandı, A.E.E. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Öte yandan, şahıslardan birinin parayı aldıktan sonra yürüdüğü anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

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Çankırı dolandırıcılık
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