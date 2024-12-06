Bu Meyveyi Türkiye'de Sadece Rizeliler Biliyor! Gören Domates Sanıyor

GÜNEY AMERİKA’DAN RİZE’YE UZANAN SERÜVEN

Tamarillo, Güney Amerika’nın Ekvador, Kolombiya, Peru, Şili, Arjantin ve Bolivya gibi ülkelerinde, özellikle And Dağları'nda yetişiyor. Ayrıca, Yeni Zelanda, Avustralya ve Ruanda gibi farklı bölgelerde de üretimi yapılan bu meyve, şimdi Rize’nin Pazar ilçesinde yetiştiriliyor.

Almanya’da yaşayan Rizeli Erdal Saydi, Afrikalı bir arkadaşından aldığı tek bir Tamarillo fidanını büyüterek çoğalttı ve Rize’nin iklimine uyum sağlayan bu tropikal bitkiyi bahçesinde üretmeye başladı. “Ağaç domatesi” olarak tanınan meyve, hem görüntüsü hem de faydalarıyla bölgede ilgi görüyor. Saydi’nin çoğalttığı fideler, bugün Türkiye’nin dört bir yanına gönderiliyor.