Bu Meyveyi Türkiye'de Sadece Rizeliler Biliyor! Gören Domates Sanıyor
Güney Amerika kökenli tropikal meyve Tamarillo, Rize’de “Ağaç domatesi” adıyla tanınmaya başladı.
Kaynak: İHA
Anavatanı Güney Amerika olan tropikal meyve Tamarillo, Türkiye’de Rize’de yetiştirilmeye başlandı ve yörede “Ağaç domatesi” olarak adlandırıldı. Hem görüntüsü hem de faydalarıyla dikkat çeken bu egzotik meyve, artık Türkiye’nin dört bir yanına yayılma yolunda.
GÜNEY AMERİKA’DAN RİZE’YE UZANAN SERÜVEN
Tamarillo, Güney Amerika’nın Ekvador, Kolombiya, Peru, Şili, Arjantin ve Bolivya gibi ülkelerinde, özellikle And Dağları'nda yetişiyor. Ayrıca, Yeni Zelanda, Avustralya ve Ruanda gibi farklı bölgelerde de üretimi yapılan bu meyve, şimdi Rize’nin Pazar ilçesinde yetiştiriliyor.
Almanya’da yaşayan Rizeli Erdal Saydi, Afrikalı bir arkadaşından aldığı tek bir Tamarillo fidanını büyüterek çoğalttı ve Rize’nin iklimine uyum sağlayan bu tropikal bitkiyi bahçesinde üretmeye başladı. “Ağaç domatesi” olarak tanınan meyve, hem görüntüsü hem de faydalarıyla bölgede ilgi görüyor. Saydi’nin çoğalttığı fideler, bugün Türkiye’nin dört bir yanına gönderiliyor.
SAĞLIK DEPOSU TAMARİLLO
Erdal Saydi, Tamarillo’nun sadece tüketim için değil, sağlık açısından da oldukça faydalı bir meyve olduğunu belirtiyor. Saydi, Tamarillo’nun kullanım alanlarını şu sözlerle anlattı:
“Bu meyve yemeklerde ve salatalarda kullanılıyor. Ayrıca cilt bakımında da tercih ediliyor. Göz altı kırışıklıkları için faydalı olduğu biliniyor. Bunun yanı sıra göz sağlığına iyi geliyor ve prostat rahatsızlıklarına karşı destekleyici bir etkisi var. Bu nedenlerle insanlar Tamarillo’yu tercih ediyor.”
TÜRKİYE’YE YAYILAN BİR TROPİKAL LEZZET
Almanya’dan getirdiği tek bir fidanla bu serüveni başlatan Saydi, Tamarillo’nun Türkiye’deki yayılımıyla ilgili şunları ifade etti:
“Afrika’dan gelen bir arkadaşım sayesinde bu meyveyi tanıdım ve Almanya’da saksıda yetiştirdim. Daha sonra Rize’ye getirdim ve buradaki bahçeme diktim. İklimi çok sevdi ve hızlı bir şekilde çoğaldı. Şimdi sadece fidelerini değil, meyvesini de satıyorum. Herkesin bu meyveyi denemesini tavsiye ediyorum.”
Güney Amerika’dan Rize’ye kadar uzanan Tamarillo’nun, Türkiye’de hem yetiştiricilik hem de tüketim açısından yaygınlaşması hedefleniyor. Bu tropikal meyve, sağlık ve lezzeti bir araya getiren eşsiz bir alternatif olarak öne çıkıyor.