İBB Yüksek Kapasiteli İHA Alımına Başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) acil durumlarda kullanmak üzere İHA satın alacak. Belediye 2025 yılı yatırım programında İHA alımı için 35 milyon TL'lik kaynak ayırdı.

Dünyanın çeşitli silahlı çatışma bölgelerinde etkin bir şekilde kullanılan ve performanslarıyla büyük bir ilgi uyandıran İHA’ları (insansız hava aracı) İBB hizmetlerde kullanacak. Geçen yıl bir tane İHA alan İBB, aracı kullanacak pilotlara eğitim aldırıyor. İBB, daha gelişmiş ve kapasitesi daha yüksek yeni bir İHA alımını, 2025 yatırım programına koydu.

25 KİLO YÜK KAPASİTESİ

Afet Koordinasyon Merkezi Şube Müdürlüğü’ne (AKOM) alınacak olan yeni İHA için 35 milyon liralık kaynak ayrıldı. Geçen yıl alınan İHA’nın 14 kilogram yük taşıma kapasiteli olduğu, yeni alınacak olanın ise 25 kilo yük taşıma kapasitesi olacağı öğrenildi.

ARAMA KURTARMADA KULLANILACAK

İBB yetkililerinden alınan bilgiye göre İHA, afet sonrası ve acil durumlarda çok yönlü bir platform olarak görev yapacak. Yetkililere göre İHA, termal ve yüksek çözünürlüklü kameralarıyla enkaz altında canlı arama çalışmalarında kritik bir rol üstlenecek.

'İNİŞ KALKIŞ KOŞULLARI DAHA KOLAY'

Afet sonrası hasar tespit çalışmalarında, yüksek irtifadan elde edilen görüntüler ile hızlı ve etkin bir şekilde hasar analizi yapılabileceğini belirten yetkililer özetle şunları söyledi:

“İHA, afet anında lojistik destek sağlama, bilgi paylaşımı ve koordinasyon gibi kritik görevlerde kullanılır. Ayrıca, arama kurtarma ekipmanlarını afet bölgesine hızlı bir şekilde taşır. Zor erişilen alanlarda acil durum ekiplerine destek sağlama ve malzemeleri ulaştırma yeteneğine sahiptir. Yeni alınacak olan İHA öncekine göre daha büyük ve daha kabiliyetli olacak. 25 kilogram yük taşıyabilecek. Daha uzun süre havada kalabilecek. İniş kalkış koşulları daha kolay olacak.”

HANGAR İNŞA EDİLECEK

İHA’nın arama kurtarma faaliyetlerinde etkin bir rol oynayacağını vurgulayan yetkililer “Hayat kurtarmaya yönelik operasyonlarda da kritik bir araç olarak hizmet verecek” dedi.

Ulaşılması zor bölgelerde İHA’nın ekipleri destekleyeceği, bu bölgelere kritik malzemeleri ulaştıracağı, termal ve gece görüş özellikleri sayesinde yüksek irtifada bile net görün sağlayacağının altını çizen yetkililer, İHA sisteminden gelen görüntü ve bilgilerin, İtfaiye Bilgi Sistemi ve Afet Yönetim Bilgi Sistemiyle (AKOMAYS) entegre çalışacağını belirtti. Alınmış olan İHA’lar, uygun bir alana hangar yapıldıktan sonra kullanılmaya başlanacak.

Kaynak: ANKA