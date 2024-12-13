AKP'li Belediye Satmak İstedi, İBB 'Dur' Dedi

İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nın Güngören’de yapmak istediği itfaiye istasyonu ile ilgili teklifi, İBB Meclisi’nin 2024 yılının son toplantısında görüşüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), AKP’li Güngören Belediyesi’nin geçen dönem satmak istediği araziyi itfaiye alanı yaptı. İBB’nin satış kararını iptal ettirdiği yerle ilgili olarak hazırlanan, yeni imar planı değişikliği İBB Meclisi'nde kabul edildi.

Teklifte, şöyle denildi: Güngören Merkez Mahallesi 381 ada 4 parselin kuzeyindeki yaklaşık bin 700 metrekarelik tescil harici alanın imar planlarında ‘İtfaiye Alanı’na dönüştürülmesi için hazırlanan plan değişikliği teklifi, hakkında karar alınmak üzere İBB Meclisi'ne iletilmektedir.

“BİZ BU ALANI İTFAİYE ALANINA ÇEVİRDİK”

CHP’li Güngören Belediye Meclis üyesi Ali Şar, teklife ilişkin şunları söyledi: Burası aynı zamanda Bağcılar ve Esenler ilçelerine yakın bir yer. Güngören ve bu ilçelerle birlikte bir buçuk milyonu aşan insanın hizmet alabileceği bir alan. Biz bu alanı itfaiye alanına çevirdik ve bölgeye hizmet edecek. Bölgenin bir ihtiyacını karşılayacak. Ancak bu yerin bir de öncesi var. Bunu hatırlatmadan da geçmek istemiyorum.

“25 MİLYON TL’YE SATILMAYA ÇALIŞILDI”

Geçtiğimiz dönem AKP’nin bir teklif getirerek bu alanla ilgili bir imar planı değişikliği yaptığını belirten Şar “Alan Güngören Belediyesi’nin tapulu yeri haline getirildi. Bu işlemden çok kısa bir süre sonra ihaleye açıldı. Sağlık tesisi alanı adı altında 25 milyon TL’ye satılmaya çalışıldı. Bunu fark ettik ve İBB’nin avukatları dava açtı, yürütmeyi durdurma kararı aldı. Bir özel hastaneye peşkeş çekilmek istenen bu alan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kamucu anlayışıyla halka hizmet alanına dönüştü” dedi.

Kaynak: ANKA