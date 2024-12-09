İtalya'da Petrol Rafinerisinde Patlama, Ölü ve Yaralılar Var

İtalya'nın Floransa kenti yakınındaki enerji şirketi ENI'ye ait petrol rafinerisinde meydana gelen şiddetli patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı ifade edildi.

İtalyan basınında çıkan haberlerde, Floransa yakınlarındaki Calenzano beldesinde bulunan ENI rafinerisinde sabah saatlerinde şiddetli bir patlama meydana geldiği belirtildi.

Patlamanın, Floransa kent merkezi dahil çevredeki yerleşim yerlerinde de hissedildiği ve olay yerinden siyah dumanların yükseldiği kaydedildi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye aracı ve ambulans sevk edilirken, Floransa'da Careggi başta olmak üzere büyük hastanelerde yoğun yaralı akışı olabileceği ihtimaline karşı acil durum statüsüne geçildiği ifade edildi.

4 KİŞİ DE KAYIP DURUMDA

Floransa Valiliğinden yapılan açıklamada, rafinerideki patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı ve 4 kişinin kayıp olduğu bildirildi. Valilik, olay yerinde arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü bilgisini paylaştı.

CAMLARI AÇMAYIN ÇAĞRISI

Bu arada yetkililerin, çevredeki yerleşim yerlerinde yaşayanların evlerinin camlarını açmaması çağrısı yaptığı belirtildi.

Patlamanın ardından, acil müdahale araçlarının ulaşımı için A1 otoyolunun çift yönlü trafiğe kapatıldığı, patlamanın yaşandığı rafineri yakınından geçen demir yollarındaki Floransa-Bologna, Floransa-Prato ve Floransa-Pistoia seferlerinin ihtiyaten durdurulduğu kaydedildi.

ENI'den yapılan açıklamada ise Calenzano'daki rafineride meydana gelen patlamanın bir yakıt deposunda çıkan yangından kaynaklandığı ifade edildi.

Kaynak: AA-DHA