Suriye'nin Geçiş Hükümeti Başbakanı Belli Oldu

Suriye’de Esad’ın devrilmesinin ardından, Heyet Tahrir El Şam (HTŞ) geçiş döneminde başbakanlık yapacak isim olarak Muhammed El Beşir'i atadı.

Al Jazeera’nin haberine göre, terör örgütü Heyet eş-Tahrir Şam’ın (HTŞ) "Suriye Kurtuluş Hükümeti" başbakanı olarak atadığı isim belli oldu.

Geçiş dönemini yönetmek üzere yeni hükümeti kurmak için görevlendirilen El Beşir, daha önce sadece kuzeybatı Suriye ve İdlib'in bir kısmını yöneten HTŞ'ye bağlı Kurtuluş Hükümeti'ni yönetiyordı.

El Beşir, savaştan zarar görmüş bölgelerin yeniden inşasını ele alarak Suriye’nin geçiş dönemini yönetme görevine soyundu.

El Beşir’in bu sabah saatlerinde HTŞ lideri Ebu Muhammed el-Colani ve devrik Beşar Esad yönetiminin son başbakanı olan Muhammed el-Celali görüşmelerde bulunduğu kaydedildi.