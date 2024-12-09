Suriye’den Sıkılan Kurşunlar Türkiye’ye Düştü, Yaralılar Var
Mardin’in Nusaybin ilçesinde, Suriye sınırlarından ateşlenen yorgun mermilerin isabet ettiği 2 kişi yaralandı. Çok sayıda yorgun merminin düştüğü ilçede araçlarda da maddi hasar oluştu.
Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Suriye tarafından geldiği iddia edilen yorgun mermiler, ilçe merkezi ve çevresinde farklı noktalarda bulunan araçlara isabet etti.
İKİ KİŞİ YARALANDI
Olayda 2 kişi yaralanırken, çok sayıda araçta da maddi hasar meydana geldi.
Kaynak: İHA
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