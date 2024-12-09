Suriye’den Sıkılan Kurşunlar Türkiye’ye Düştü, Yaralılar Var

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Suriye tarafından geldiği iddia edilen yorgun mermiler, ilçe merkezi ve çevresinde farklı noktalarda bulunan araçlara isabet etti.

İKİ KİŞİ YARALANDI

Olayda 2 kişi yaralanırken, çok sayıda araçta da maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İHA