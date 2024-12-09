Suriye’den Sıkılan Kurşunlar Türkiye’ye Düştü, Yaralılar Var

Mardin’in Nusaybin ilçesinde, Suriye sınırlarından ateşlenen yorgun mermilerin isabet ettiği 2 kişi yaralandı. Çok sayıda yorgun merminin düştüğü ilçede araçlarda da maddi hasar oluştu.

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Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Suriye tarafından geldiği iddia edilen yorgun mermiler, ilçe merkezi ve çevresinde farklı noktalarda bulunan araçlara isabet etti.

Suriye’den Sıkılan Kurşunlar Türkiye’ye Düştü, Yaralılar Var - Resim : 1

İKİ KİŞİ YARALANDI

Olayda 2 kişi yaralanırken, çok sayıda araçta da maddi hasar meydana geldi.

Suriye’den Sıkılan Kurşunlar Türkiye’ye Düştü, Yaralılar Var - Resim : 2

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Kaynak: İHA

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