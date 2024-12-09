Almanya Suriyelilerin İltica İşlemlerini Durdurdu

Almanya'da Federal Göçmen ve Mülteci Dairesi (BAMF), Suriyelilerle ilgili aldığı son kararla dikkatleri üzerine çekti. Yapılan açıklamada, bir sonraki duyuruya kadar Suriyelilerin iltica başvurularının işleme alınmayacağı bildirildi. Bu kararın, Suriye'deki mevcut siyasi ve güvenlik durumunun belirsizliği nedeniyle alındığı belirtildi.

50 BİNE YAKIN BAŞVURU BEKLİYOR

Almanya basınında yer alan haberlere göre, BAMF’ın aldığı karar, halihazırda işleme alınmış veya sonuç bekleyen toplam 47 bin 270 iltica başvurusunu etkiliyor. Bu sayının 46 bini ilk başvurulardan oluşurken, başvuruların tamamının dondurulduğu ifade edildi. Almanya'nın mülteci politikalarında yeni bir döneme işaret eden bu adım, kamuoyunda da geniş yankı uyandırdı.

SİYASİ ARENADA GERGİNLİK

Almanya’daki siyasi partiler arasında, Suriyelilerin geleceği konusunda sert tartışmalar yaşanıyor. Hristiyan Demokrat Birliği’nden (CDU) bazı politikacılar, Suriyeli mültecilerin ülkelerine geri gönderilmesi gerektiğini savunuyor. Bu görüş özellikle ülkedeki güvenlik ve entegrasyon sorunlarını gerekçe gösteriyor.

Öte yandan Yeşiller ve Almanya Sosyal Demokrat Partisi’nden (SPD) politikacılar, Suriye’nin içinde bulunduğu istikrarsız ortam nedeniyle daha temkinli bir yaklaşım benimsenmesini öneriyor. Bu gruplar geri gönderme kararlarının ciddi sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulunarak, mülteci haklarının korunması gerektiğini vurguluyor.

SURİYE'DE BELİRSİZLİK

Suriye’de Esad rejiminin devrilmesine rağmen ülkedeki güvenlik ve siyasi durum hâlâ oldukça karmaşık. Farklı bölgelerde devam eden çatışmalar rejim karşıtı grupların varlığı ve insani kriz Suriyelilerin güvenli bir şekilde ülkelerine dönmelerini imkansız kılıyor. Bu durum Avrupa genelinde mültecilerle ilgili alınacak kararlarda belirleyici bir rol oynuyor.

Almanya’nın iltica başvurularını dondurma kararı sadece Suriyeli mültecileri değil, Avrupa’daki göç politikalarını da etkileyebilecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor. BAMF’ın bir sonraki duyurusuna kadar nasıl bir yol haritası izleyeceği ve bu kararın ülkedeki mülteci nüfusu üzerindeki etkileri merakla bekleniyor. Öte yandan bu hamlenin, Almanya’nın uluslararası insan hakları sorumluluklarıyla nasıl bağdaştırılacağı da bir diğer tartışma konusu.

DÖNECEKLERE 1 MİLYON EURO TEKLİFİ

Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesi sonrasında ülke dışındaki mültecilerin Suriye'ye geri dönme süreci tartışılmaya başlandı. Almanya'da 23 Şubat'ta yapılacak erken seçimlerden birinci güç olarak çıkması beklenen Hristiyan Birlik partilerinden (CDU/CSU), ülkesine dönecek Suriyelilere 1000'er euro ödenmesi teklifi geldi.

Birlik partileri meclis grup başkanvekili Jens Spahn, Almanya'daki Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmelerinin desteklenmesi gerektiğini belirterek "İlk adım olarak örneğin şöyle bir teklifte bulunalım. Alman hükümeti 'Suriye'ye dönmek isteyen herkes için charter uçuşlar düzenleyip 1000'er euro verelim' dese nasıl olur?" önerisini getirdi.

Spahn, ikinci adım olarak Almanya'nın Avusturya, Türkiye ve Ürdün ile birlikte 2025'in başlarında "yeniden imar ve sığınmacıların geri dönüşü" konulu bir konferans organize etmesi teklifinde bulundu. Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili politikacı, "Ülkelerinde durum normalleşince, istikrara kavuşunca, perspektif oluşunca geri dönüş beklentisi de olur. Ama bu tabii ki birkaç gün ya da birkaç hafta içinde değerlendirilebilecek" dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem