Suriye'de Esad Devrildi, Avrupa'nın Kafası Karıştı! HTŞ Terör Listesinden Çıkarılacak mı?

Terör örgütü Heyet eş-Tahrir Şam’ın (HTŞ) liderliğindeki cihatçı militanların Şam’ı geçirip, Devlet Başkanı Beşar Esad’ı devirmesinin ardından, HTŞ’nin Avrupa ülkelerindeki akıbeti merak konusu oldu. Birçok ülke HTŞ’yi terör örgütü olarak değerlendirirken, ABD’de örgütün lideri Ebu Muhammed el Colani’nin başına 10 milyon dolar ödül konulmuştu.

Suriye’de HTŞ’nin Esad yönetimini devirmesi, gözleri ABD’ye ve Avrupa devletlerine çevirdi. İngiltere Kabine Ofisi’nin başındaki isim olan Pat McFadden, hükümetin cihatçıların Şam’a iki haftalık yürüyüşüne önderlik eden HTŞ’nin yasaklı olmasını gözden geçireceğini bildirdi.

YASAK 'HIZLICA' KALKABİLİR

Sky News’e açıklamalarda bulunan McFadden, HTŞ’ye ilişkin gelen bir soruyu yanıtlayarak, “Evet, bunu düşüneceğiz ve bence bu kısmen o grubun şu anda nasıl davrandığına bağlı olacak” dedi. McFadden sözlerinin devamında şunları söyledi:

“Ama bence dünyanın dört bir yanında bu (grubu) yasaklayan ülkeler, sadece İngiltere değil, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ülkeleri de, bence muhtemelen şimdi buna bakacak ve gelecekte ne olacağını görecek. Ancak hafta sonu bu konuda herhangi bir karar almadık.”

Kararı almanın çok uzun sürmeyeceğinin altını çizen McFadden, “Sanırım bunu oldukça hızlı bir şekilde yapmamız gerekecek” dedi.

İngiltere’nin Gizli İstihrabarat servisi MI6’in eski şefi John Sawers da konuya ilişkin yorumlarında, 2 yıl öncesine dayanan bir yasak yüzünden Suriye'deki yeni liderlikle ilişki kuramazsak bu oldukça gülünç olur” ifadelerini kullandı. Sawers ayrıca Colani’yi övmekten de geri durmadı. Sawers açıklamasında, “Bence lider Ebu Muhammed El Colani son 10 yılda kendisini bu terörist gruplardan uzaklaştırmak için büyük çaba sarf etti"

ALMANYA TEMKİNLİ DAVRANIYOR

Almanya Dışişleri Bakanlığı cephesinden gelen açıklamada ise, "Son yıllarda ve aylarda HTŞ cihatçı köklerinden uzaklaşmaya ve sivil altyapı kurmaya çalıştı... Bu çabaların ciddiye alınıp alınamayacağını (HTŞ'nin) kontrolü altındaki bölgelerde bulunan sivillere, özellikle de azınlıklara karşı olan tutumu belirleyecek."

Kaynak: NTV