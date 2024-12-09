Lübnan'da Patlama, Dört İsrail Askeri Öldü

Yerel basında çıkan haberlere göre, İsrail askerlerinin Lübnan'da bir tünelde tarama yaptığı sırada patlama olduğu belirtildi.

NETANYAHU TAZİYELERİNİ İLETTİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yaptığı paylaşımda, “Eşim Sarah ve ben, Lübnan'da şehit düşen dört IDF askerinin ailelerine en içten taziyelerimizi iletiyoruz: Yevgeny Zinnershein, Sagi Yaakov Rubinstein, Benjamin Destau Negusa ve Erez Ben Efraim. Ailelerin acısı hepimizin acısıdır” dedi.