Biden, 12 Yıl Önce Suriye'de Kaçırılan Gazeteci Austin Tice İçin Umutlu

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın ülkenin kontrolünü cihatçı gruplara bırakarak Rusya’ya gitmesinin ardından basın toplantısında konuşan Biden, 12 yıldan uzun süredir Şam'da tutuklu olduğu düşünülen Tice'a ilişkin sorulara yanıt verdi.

‘HAYATTA OLDUĞUNA İNANIYORUZ’

Biden, henüz net bir kanıt olmasa da Amerikalı gazetecinin hayatta olduğuna inandıklarını belirterek, "Tice'ı ülkeye geri getirebileceğimizi düşünüyoruz" dedi.

Öncelikli hedeflerinin, Tice'ın bulunduğu yerin belirlenmesi olduğunu kaydeden Biden, "Tice'ı ailesine kavuşturmaya yönelik kararlılığımızı sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.

1 MİLYON DOLAR ÖDÜL VAADİ

Federal Soruşturma Bürosundan (FBI) yapılan yazılı açıklamada da, Tice'ın "güvenli şekilde bulunmasını, kurtarılmasını ve ülkeye getirilmesini" sağlayacak bilgiler için teklif edilen 1 milyon dolar değerindeki ödülün geçerliliğini koruduğu duyuruldu.

Kaçırılan Amerikalı gazeteci Tice'ın annesi Debra Tice, 7 Aralık'ta güvenilir kaynaklardan oğlunun hayatta olduğunu öğrendiklerini söyleyerek, oğlunun kurtarılması için Beyaz Saray'dan bir kez daha yardım istemişti.

ABD Başkanı Joe Biden da ağustos ayında yaptığı açıklamada, Suriye hükümeti ve diğer ilgili yerlere Tice'ın bulunması ve serbest bırakılması konusunda bir kez daha çağrıda bulunmuştu.

KAÇIRILMA OLAYININ GEÇMİŞİ

Austin Tice, serbest gazeteci olarak Suriye iç savaşını takip ederken, 14 Ağustos 2012'de Şam yakınlarında bir kontrol noktasında kaçırıldı.

Bir süre sonra Tice'ın gözleri bağlı şekilde silahlı ve kimliği belirsiz bir grup tarafından tutulduğunu gösteren bir video yayımlandı ancak kaçırılma eyleminin sorumluluğunu bugüne kadar üstlenen bir grup olmadı.

2022 yılında Tice'ın kurtarılması için ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriyeli yetkililerle doğrudan görüşmeler gerçekleştirdi ancak şu ana dek ABD'li gazetecinin yerine ve durumuna ilişkin net bir bilgi bulunamadı.

Kaynak: AA