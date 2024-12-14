Nefes Borusuna Mama Kaçan Bebeği 112 Ekipleri Hayata Döndürdü

Bursa'da nefes borusuna mama kaçan 1.5 aylık bebek ölümden döndü. Annenin aradığı 112 Acil Servis ambulansında görevli sağlık ekipleri, bebeğe müdahale ederek kurtardı.

Nefes Borusuna Mama Kaçan Bebeği 112 Ekipleri Hayata Döndürdü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde nefes borusuna mama kaçan 1.5 aylık bebeği 112 ekipleri ölümden kurtardı.
Olay, saat 00.30 sıralarında Akhisar Mahallesindeki bir evde meydana geldi. Suriye uyruklu Anne Fatma B.(33), 1.5 aylık bebeği Abdülkadir'e mama vererek doyurmaya başladı. O sırada mama bebeğin nefes borusuna kaçarak tıkadı.

BEBEK ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Anne hemen 112’yi aradı. Hızla adrese giden 112 Acil Servis ambulansında görevli sağlık ekipleri, bebeğe müdahale ederek kurtardı. Ölümden dönen bebek Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

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