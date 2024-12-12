Trabzon’da İnşaat İskelesi Çöktü
Trabzon’un Ortahisar ilçesi Deliklitaş mahallesinde inşaat halindeki bir binanın iskelesi çöktü. Çöken iskelenin altında kalan 3 işçi yaralandı. İskelenin altında bir işçinin daha kaldığı iddiası üzerine arama çalışmaları başlatıldı.
Trabzon’un Ortahisar ilçesinde inşaat halindeki bir binanın iskelesi bilinmeyen bir nedenle çöktü.
Çöken iskelenin altında kalan 3 işçi yaralı olarak kurtarılırken, iskelenin altında bir işçinin kalmış olabileceği iddiası ile İtfaiye ve AFAD ekipleri çalışma başlattı. Yaralı işçiler ise çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA
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