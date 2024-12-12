Trabzon’da İnşaat İskelesi Çöktü

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde inşaat halindeki bir binanın iskelesi bilinmeyen bir nedenle çöktü.

Çöken iskelenin altında kalan 3 işçi yaralı olarak kurtarılırken, iskelenin altında bir işçinin kalmış olabileceği iddiası ile İtfaiye ve AFAD ekipleri çalışma başlattı. Yaralı işçiler ise çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA