Trabzon’da İnşaat İskelesi Çöktü

Trabzon’un Ortahisar ilçesi Deliklitaş mahallesinde inşaat halindeki bir binanın iskelesi çöktü. Çöken iskelenin altında kalan 3 işçi yaralandı. İskelenin altında bir işçinin daha kaldığı iddiası üzerine arama çalışmaları başlatıldı.

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Trabzon’un Ortahisar ilçesinde inşaat halindeki bir binanın iskelesi bilinmeyen bir nedenle çöktü.

Çöken iskelenin altında kalan 3 işçi yaralı olarak kurtarılırken, iskelenin altında bir işçinin kalmış olabileceği iddiası ile İtfaiye ve AFAD ekipleri çalışma başlattı. Yaralı işçiler ise çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Trabzon’da İnşaat İskelesi Çöktü - Resim : 1

Kaynak: AA

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