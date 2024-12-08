Boşanma Aşamasındaki Eşten Korkunç Pusu! Serbest Bırakıldı, 'Yarım Bıraktığım İşi Tamamlayacağım' Dedi

Ankara'da yaşayan iş insanı Esra K. (31) edinilen bilgiye göre, 5 yıllık eşi Barış K.'den (35) şubat ayında boşanmak için dava açtı. Boşanma süreci devam ederken Barış K., 6 Haziran'da Esra K.'yı 8 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan Esra K., komşuların çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Barış K. ise polis tarafından gözaltına alınıp, çıkarıldığı hakimlikte adli kontrolle serbest bırakıldı.

UZAKLAŞTIRMA KARARINI DA İHLAL ETTİ

Esra K., 10 günü yoğun bakımda olmak üzere 2 ameliyat geçirdiği tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuştu. Esra K.'nin, avukatı aracılığıyla yaptığı serbest bırakılma kararına yaptığı itiraz reddedilirken, uzaklaştırma kararı uygulandı. Kararı ihlal eden Barış K. hakkında elektronik kelepçe tedbiri uygulandı.

'KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS'TEN DAVA

Bu sırada soruşturma tamamlanarak Barış K. hakkında Ankara 25'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı. Barış K., iddianamede yer alan savunmasında, bir anlık sinirle evden bıçağı alarak bacağına vurmak istediği sırada müştekinin eğildiğini, bu nedenle neresine vurduğunu görmediğini, aralarında arbede olmadığını belirtti.

YALAN SÖYLEYİP PUSU KURMUŞ

Esra K., eşiyle boşanma süreçlerinin devam ettiğini söyleyerek, aylardır korku içinde yaşadığını ifade etti. Ortak bahçelerine dikmek için aldıkları çam ağacını bahane ederek kendisini annesinin evine çağırdığını ve orada pusu kurduğunu ileri süren Esra K., şöyle devam etti:

"Evde kimsenin olmadığını, kendisinin de olmadığını söyleyerek ağacı bırakmamı istedi. Asansörle üst kata çıktım. Kapı açılır açılmaz bıçağı saplamaya başladı. Ben o sırada şok geçirdim. Şokun etkisiyle 5 tane batım bölgeme bıçağı yedim. Daha sonra boğazımı kesmeye çalıştı. Ben o sırada tabii şokun etkisini biraz atlattıktan sonra elinden tutarak boğazımı korudum. O sırada kalbimin yanına 1 tane, koluma 2 tane toplam 8 bıçak darbesi aldım. Daha sonra komşular geldi. Annesi, kardeşi hepsi evdeymiş. Bana yalan söylenip pusu kurmuş."

'YARIM BIRAKTIĞIM İŞİ TAMAMLAYACAĞIM' DEMİŞ

10 gün yoğun bakımda kaldığını ve 2 operasyon geçirdiğini anlatan Esra K., "Mahkeme tutuksuz yargılanmasına karar vermiş. Bana söylememişler moralim bozulmasın diye. Ben tutuklu sanıyordum o sırada. Bu bıçaklama olayından sonra annemi arayıp, 'Yarım bıraktığım işi tamamlayacağım' demiş" diyerek şunları söyledi:

"Sonra arkadaşlarımı arayıp 'Yarım bıraktığım işi tamamlayacağım' demiş. Onları da tehdit etmiş, 'Size de sıra gelecek' diye. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'yla iletişime geçince bir elektronik kelepçe şükür takıldı. Ama ona rağmen ihlalleri devam ediyor. Tanıkları tehdit ediyor. Arkadaşıma 'Savcı tutuklamadı, siz ne yapacaksınız' demiş. Benim ölmem gerekiyordu galiba tutuklanması için. Sürekli stres altında, mağdur olan benim. Ama ben suçlu gibi yaşıyorum. Adaletin yerini bulmasını istiyorum, dua ediyorum. Çünkü suçlular cezasını almadığı sürece bu daha çok artarak devam edecek."

Kaynak: DHA