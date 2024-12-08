Bakan Yardımcısından İlginç 'Suriye' Paylaşımı: Kurtlar Vadisi Detayı Dikkat Çekti

Suriye’de 61 yıllık Baas rejimi devrilirken Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz’dan ilginç bir paylaşım geldi. Yılmaz, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın düşüşünü Türk bayrağının dalgalandığı bir video ve Kurtlar Vadisi dizisinin müziği ile kutladı.

Suriye’de terör örgütü HTŞ’in liderliğindeki grupların Şam’ı ele geçirmesiyle yeni bir döneme girilirken, Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz’dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Yılmaz paylaşımında Türk bayrağının gönderde dalgalandığı bir video paylaşırken, fonda Kurtlar Vadisi müziğinin çalması dikkat çekti.

Yılmaz paylaşımına herhangi bir not düşmedi.

Kaynak: Haber Merkezi