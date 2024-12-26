Tarihi Eser Kaçakçılarına Operasyon: 23 Sikke ve 5 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

Adana İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Ceyhan ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı ve ruhsatsız silah bulunduran bir kişinin evine operasyon yaptı.

Yapılan operasyonda evde ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, 23 sikke ve 8 metal arama dedektörü ele geçirdi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: İHA