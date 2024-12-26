Gazeteci Işık İpek Evinde Ölü Bulundu

Şarkıcı Yaşar İpek'in kardeşi muhabir Işık İpek, evinde ölü olarak bulundu. 42 yaşındaki Işık İpek'in hayatını kalp krizi nedeniyle kaybettiği düşünülüyor. Kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiyle belli olacak.

İpek'in vefat haberini Magazin Gazetecileri Derneği duyurdu. Yapılan açıklamada; "Dostumuz, Gazete Magazin Kurucusu ve Yapımcı Eylem İpek Şafak'ın kıymetli kardeşi, meslektaşımız Işık İpek'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşamaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı ve sabırlar dileriz" denildi.

'CİĞERİM GİTTİ'

Işık İpek'in ablası Eylem İpek Şafak kardeşinin vefatı ardından yaptığı paylaşımda; "Ciğerim gitti, canım gitti. Beni paramparça ettin gittin. Ben artık sen yoksun nasıl yaşarım... Ah benim kalbim, iyi niyetlim, benim biricik abim, babam dert ortağım, arkadaşım, sırdaşım. Bıraktın beni böyle sensiz, nefes alamıyorum" dedi.

CENAZE TÖRENİ NE ZAMAN?

İpek Ailesi tarafından yayımlanan yazıda "Acı kaybımız, Işık İpek... Canımız Işık'ımızı ani bir şekilde kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Cenazesi 26 Aralık 2024 Perşembe günü Zincirli Kuyu Camii'nde kılınacak ikindi namazına müteakip Yeniköy Mezarlığı'na defnedilecektir" ifadeleri kullanıldı.

SANAT DÜNYASI YASA BOĞULDU

Işık İpek'in vefatının ardından ünlü isimler, üzüntülerini dile getirdi.

Oyuncu Demet Özdemir; "Mekânın cennet olsun Işık. Yattığın yer incitmesin seni. Tüm ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum" dedi.

Mahsun Kırmızıgül ise "Ah Işık ah... Sen ne güzel bir insandın. Güler yüzlü, içten ve candan biriydin. Nur içinde uyu kardeşim. Senin ölüm haberinle derinden sarsıldım. Sevgili Yaşar İpek kardeşimin can kardeşi olan Işık'ın kederli ailesine en içten taziyelerimi sunuyorum. Mekânı cennet olsun" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Haber Merkezi