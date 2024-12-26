Maltepe'de Feci Kaza! İETT Otobüsü ile Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Maltepe'de Sahil Yolu İdealtepe mevkiinde saat 22.30 sıralarında trafik kazası meydana geldi. İddiaya göre, Kadıköy istikametine ilerleyen Tarık Dinç yönetimdeki otomobil kontrolden çıkarak, duraktan yola çıkan F.Ö. yönetimindeki İETT otobüsüne arkadan çarptı.

OTOMOBİL YOLDA SAVRULDU

Çarpmanın etkisiyle otomobil yolda savrulurken, İETT otobüsü de kaldırıma çıkarak yaklaşık 50 metre gittikten sonra durabildi. Kazada otomobilin ön yolcu koltuğunda oturan Neslihan Urazlı ağır yaralanırken, otomobil sürücüsü Tarık Dinç hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALI KADININ BAŞINDAN AYRILMADI

Kazanın hemen ardından yanında bulunan yaralı Neslihan Urazlı'yı otomobilden çıkararak kucağında taşıyan otomobil sürücüsü Tarık Dinç, ağlayarak müdahalede bulundu. Bu sırada çevredeki vatandaşlar da yardıma geldi. Sürücü Tarık Dinç, sağlık ekipleri gelinceye kadar yaralı kadının yarından ayrılmadı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Neslihan Urazlı ile Tarık Dinç’i sağlık ekiplerine teslim etti. Ambulansla çevredeki özel bir hastaneye kaldırılan Urazlı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hafif yaralı Tarık Dinç’in ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA